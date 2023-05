Jimena Barón enojada por el maltrato de los movileros

sábado 20 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Jimena Barón realizó en la madrugada de ayer un fuerte descargo en sus redes, donde denunció maltrato por parte de un grupo de periodistas varones que la esperaban a la salida de su participación como invitada en el programa de Fer Dente en canal América para entrevistarla.

La actriz y cantante había estado en Noche al Dente hablando de su carrera y promocionando la gira de su disco Mala Sangre, y cuando salió se encontró con una cobertura mediática que “no esperaba”.

“La pasé increíble en el programa de Fer, la pasé hermoso”, dijo. Y siguió: “Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento”.

“Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista aunque no esté pactada. Eran las 00.15 de la noche, y Momo estaba despierto y no se iba a dormir hasta que yo llegue. Yo les expliqué a los periodistas. Yo me levanto a las siete de la mañana para llevarlo al colegio. Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras, les dije con mucho respeto que mi hijo se tenía que dormir para ir a la escuela al otro día”, relató.

Entonces, sostuvo Jimena, la buena onda se tornó “en violencia”. “Me boludearon, todo un maltrato, un nivel de violencia”, expuso y aseguró que a una de sus colaboradoras le dieron un codazo y que golpearon el auto donde iban.

“A Mili le dieron un codazo, a mí me forrearon, golpearon el auto y abrieron las puertas. Una locura, espantoso ¿Cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema? A minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les dije que tenía que rajar y no les importó. Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta”, concluyó.