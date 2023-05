Leo Sbaraglia interpretará a Carlos Menem en la nueva serie de Amazon Prime

sábado 20 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La plataforma Amazon Prime avanza en la producción de la serie sobre la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem, fallecido en 2021. Si bien hay un fuerte hermetismo sobre los detalles de este nuevo proyecto, es inminente que comiencen las grabaciones con Leonardo Sbaraglia como protagonista.

La serie tiene el visto bueno de Zulemita Menem, hija del exmandatario y el propio Menem autorizó el guión antes de su muerte. Hasta ahora trascendieron algunos pormenores de esta biopic acerca de este hombre fuerte del peronismo, una figura realmente controvertida.

Lo que está más definido es el título, que será ¡Síganme!, slogan de campaña de 1989, completada en aquel tiempo con la afirmación “no los voy a defraudar”, que se convirtió en una frase del imaginario colectivo de los argentinos, aún con el giro neoliberal implementado por el riojano a poco de asumir que hizo que no pocos sintieran que, efectivamente, los había defraudado

La producción se estrenará por la plataforma Amazon Prime Video desde la cual podrán verse los ocho episodios de la primera temporada, aunque no se descarta una segunda y tercera, de acuerdo a la repercusión.

El protagónico, para sorpresa de muchos, recayó en Leonardo Sbaraglia, actor dúctil si los hay, pero muy poco parecido al expresidente, de ascendencia sirio-libanesa. Lo acompañará Griselda Siciliani en el rol de Zulema Yoma, con quien se reconcilió poco antes de las elecciones (y luego no dejó ingresar a la Residencia de Olivos). Otro confirmado es Juan Minujin, aunque no trascendió a quién interpretará.

Estos ocho primeros capítulos serán dirigidos por Ariel Winograd, muy reconocido por sus películas El robo del siglo y El Gerente. Curiosamente, será la primera serie que dirija, en este caso sobre la vida de quien marcó los años 90 en la Argentina.

Estreno el año que viene

Los tiempos de las series siempre son elásticos, por las habituales complicaciones de rodaje y de postproducción, pero los productores pretenden tenerla en la plataforma de streaming para el primer semestre de 2024.

Si la serie está en el más férreo hermetismo, poco puede decirse sobre qué época o episodios abarcará. Sin embargo, se dejó trascender que, aunque habrá flashbacks, abordará la etapa más “fuerte”, cuando reemplaza anticipadamente a Raúl Alfonsín, hasta 1999, cuando entrega el mando a Fernando de la Rúa.

Con la aprobación de Carlos Saúl

El propio Menem dio su beneplácito a la producción, ya que la aprobó antes de su fallecimiento, en febrero de 2021. En ese momento estaba todo stand by, por la pandemia de Covid que entonces azotaba fuertemente al país y al mundo.

Pese a ello, no se descarta cierta polémica y algunos litigios, ya que Zulemita se hizo cargo de las tratativas con los productores, pero excluyó al resto de los hijos del exmandatario, Carlos Nair y Máximo Saúl Bolocco Menem, por lo cuál no accederían a las regalías. Incluso no figura Antonella Menem, hija de Carlitos Menem, fallecido en 1995.

La producción baraja también la aparición de personajes emblemáticos de los 90, como el animador Marcelo Tinelli (a cuyo programa Menem se presentaba), la conductora de programas infantiles Xuxa Meneghel, y la vedette Graciela Alfano. Resta saber si harán de ellos mismos, o se recurrirá a actores que los representarán.

En cuanto a próximas temporadas, podría abordar las historias de Carlitos Nair, Máximo y Antonella.