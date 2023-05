Karina habló de su salud mental: “Estoy llena de pastillitas”

sábado 20 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Karina, La Princesita, habló de lo mucho que la estresa su trabajo y de la medicación que toma para intentar esta bien: “Estoy llena de pastillitas”, dijo.

La artista está atravesando un momento complicado en su salud, y de ese tema charló con mucha sinceridad con el móvil de Socios del Espectáculo de Canal 13.

Según le relató la cantante a los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores del ciclo de TV, está padeciendo, sobrellevando y gestionando una serie de cuadros de depresión y estrés desde hace un tiempo. “Es algo muy personal. Se mezcla el laburo, con lo personal, lo familiar, ser madre. No es lo mismo ser padre y aparecer dos días a la semana que estar todo el día como mamá. No digo que no se ocupen, pero es mucho más fácil”, expresó Karina.

“Antes de los shows me agarraban ataques de pánico”, indicó y sobre el tratamiento detalló: “Hay pastillas para dormir; hay una que le digo ‘pastillas para la tristeza’ porque no me acuerdo el nombre; hay otros que son estabilizadores emocionales. Estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien”.