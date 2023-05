Escracharon a Pampita por no querer apoyar a una causa benéfica

viernes 19 de mayo de 2023 | 12:15hs.

Mar Tarres escrachó a Pampita por no querer apoyar a una causa benéfica y desató la polémica

Una pelea inesperada se dio en las redes sociales por una imprudencia cometida por Mar Tarrés. La modelo plus size decidió publicar en su cuenta de Instagram un posteo en el que expuso una conversación privada que había tenido con Carolina Pampita Ardohain, a quien este gesto le cayó muy mal y decidió responderle por la misma vía hasta transformarse en un escándalo mediático.

En la conversación que tuvieron a través de mensajes directos de Instagram, se puede ver como Mar le había pedido a Pampita si podía colaborar con una junta de firmas que estaba llevando adelante. “Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?”, le pidió Tarrés, pero la actual mujer de Roberto García Moritán se negó de manera tajante. “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”, le respondió a la petición.

Un rato después y al ver que la mayoría de los comentarios eran a favor de Pampita, Mar apuntó contra quienes la criticaron en otro comentario. “Es increíble que sea más importante defender a una famosa que a millones de animales sufriendo. ¡Son la peor especie!”, expresó con furia. Dos horas después del incidente, la modelo plus size decidió eliminar el posteo y dar por finalizada, de manera abrupta, la polémica que ella misma había generado.

"Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía, porque si yo viera a un niño en la calle sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie", cerró Tarrés.