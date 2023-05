Murió Andy Rourke, el bajista de The Smiths, a los 59 años

viernes 19 de mayo de 2023 | 9:15hs.

Andy Rourke, bajista del grupo británico The Smiths, murió a los 59 años tras una “larga enfermedad por cáncer pancreático”, según publicó su excompañero, el guitarrista Johnny Marr.



“Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático”, indicó Marr en su cuenta oficial de Twitter. “Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música”, completó el músico y pidió: “Solicitamos privacidad en estos tristes momentos”.

En un posteo más extenso en Instagram, Johnny Marr recordó el momento en que conoció a Rourke. “Con Andy nos conocimos en la escuela en 1975. Éramos grandes amigos, íbamos juntos a todas partes. Cuando teníamos quince años, me mudé a su casa y pronto me di cuenta de que mi compañero era una de esas personas raras que no le caen bien a nadie”.

“Pasamos todo nuestro tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podríamos ser. En ese entonces, Andy era guitarrista y bueno en eso, pero fue cuando tomó el bajo cuando encontró su verdadera vocación y su singular talento floreció”, describió Marr.

El emotivo mensaje de Johnny Marr por la muerte de Andy Rourke

El destacado guitarrista contó sobre su relación con Andy luego de la separación de The Smiths. “Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que sucediera y es una cuestión de orgullo personal y tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en Maddison Square Garden en septiembre de 2022. Fue un momento especial que compartimos con mi familia y su esposa y alma gemela Francesca”.

Por último, Johnny cerró su emotivo posteo con palabras emotivas: “Andy siempre será recordado como un alma amable y hermosa por todos los que lo conocieron, y como un músico supremamente dotado por las personas que aman la música. Bien hecho Andy. Te extrañaremos hermano”.

Al conocerse la noticia de la muerte de Rourke, varios músicos y miembros de la industria rindieron homenaje a las redes sociales. El productor de The Smiths, Stephen Street, escribió: “¡Me entristece mucho escuchar esta noticia! Andy era un músico excelente y un tipo encantador. Todavía no he podido leer ninguna otra noticia sobre los detalles, pero envío mis más profundas condolencias y pensamientos a sus amigos y familiares”.

Rourke participó de varios clásicos de The Smiths como “This Charming Man”, “There is a Light That Never Goes Out”, “Girlfriend In a Coma” o “Bigmouth Strikes Again”. También colaboró con Morrissey en algunos de sus temas como solista.

El famoso grupo se fundó en Manchester, en 1982, cuando Johnny Marr y Morrissey pusieron en marcha sus ideas musicales. Luego se sumó Mike Joyce como baterista y Dale Hibbert en el bajo, pero pronto fue reemplazado por Andy Rourke.