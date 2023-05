“Estoy técnicamente en libertad condicional”, apuntó Cristina

viernes 19 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Luego de seis años, Cristina Kirchner brinda una entrevista en televisión. La vicepresidenta comenzó su participación en el programa Duro de Domar de la señal C5N, conducido por Pablo Duggan, haciendo referencia a su poca presencia en sets televisivos e hizo una comparación con su hijo Máximo Kirchner. Además, ratificó que no será candidata, apuntó contra el “partido judicial”, habló de lawfare y dijo que se encuentra “en libertad condicional”.

“Hace como seis años que no estoy en un set. Debo ser la política que menos... no bueno, me gana Máximo Kirchner, él si que no viene ni a C5N ni a ningún lado. Hacer política en los set de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los set de televisión es lo más fácil que hay. En los set de televisión se arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales”, comenzó la ex mandataria.

Y continuó: “No debería ser así, la política no fue así hasta el 2015. A partir de diciembre de 2015 ya había habido atisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno que luego se acentuó con lo que todos conocemos y que en estos días está a la vista de todo el mundo: el partido judicial”.

Sin embargo, aclaro: “Es injusto decir todo el poder judicial. Hay buenos jueces. Pero la verdad que el dispositivo del poder judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente del debilitamiento del peronismo asociado claramente a Juntos por el Cambio. Se vio cuando pasó lo de Lago Escondido. Es como la infidelidad, alguien puede sospechar de otro y a lo mejor sabe, pero una cosa es verlo y otra suponerlo”.

“Vienen por el sistema democrático”

Consultada sobre la suspensión de elecciones en Tucumán y San Juan, expresó: “Ya no es una cuestión de persecución a una dirigente o perjuicio al peronismo. Vienen además por el sistema democrático. La Corte se constituye en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto por el anterior presidente. Debería preocupar a todos”.

​Y agregó, sobre su situación judicial: “¿Alguien tiene alguna duda después de lo que pasó en Tucumán y San Juan, 72 horas antes de la veda? Justo después de que hubiera resultados desfavorables para Juntos por el Cambio”.

​“La Corte parece que se va a animar a todo”, añadió, y expresó:” Técnicamente estoy en libertad condicional”.

Luego, CFK elogió a Sergio Massa y el pedido de revisar el acuerdo. “Y sí”, dijo cuando Duggan aseguró que el ministro de Economía hace “magia”. Ella concedió y pidió: “Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentin tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares. Solamente entre FMI, acreedores privados que fue la deuda que se reestructuró, de las provincias, deuda privada. Yo lo que creo es que es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria. En qué hacemos con la economía bimonetaria”.

Y agregó que “nadie habla de los dólares que entraron luego del acuerdo con el FMI. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central. El acuerdo del Fondo establece tasa de interés positiva. Y la toma de deuda dispara el proceso inflacionario. Las consecuencias del programa que impone el FMI toman el timón. Siempre fue así. Es un programa financiero el del Fondo”.

En otra parte, deslizó una crítica por la crisis actual.

“Hasta 10 de diciembre de 2015 los argentinos podían comprar 2.500 dólares por mes. Y mucha gente podía comprarlo, teníamos el mejor salario y la mejor jubilación de América Latina. Suponte que hoy se pudiera comprar 2.500 dólares, ¿quiénes podrían hacerlo?”.

Asimismo aclaró que se necesita una reunión de todos los espacios políticos “y ver qué hacemos con la economía bimonetaria, qué hacemos con los dólares que son escasos y que necesitamos para pagar la deuda y para que funcione la industria”.

Su relación con el Frente de Todos

En cuanto a su relación con el resto de los referentes del Frente de Todos y Alberto Fernández, CFK explicó que “en la campaña hasta las Paso nos reuníamos semanalmente o cada 15 días en el Instituto Patria. Después hubo un cambio, se empezaron a escuchar otras voces, por ejemplo se dijo que el dólar a 63 pesos estaba bien. Fue un error. Se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito a que busques algún archivo donde hablo del precio. No se trata de si ayudaba o no”.

Luego, la vicerpresidenta ratificó que no será candidata. “Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta debe ser tomada con responsabilidad. No me manejo hormonalmente, siempre con neuronas”.

La teoría de los tercios y por qué Cristina no menciona a Javier Milei: “Van a ser una elecciones atípicas, de tercios. Lo que importa es, más que el techo, el piso. Para entrar al balotaje”, dijo. Eludió hablar de Milei y fundamentó su teoría: “No hablemos con nombre y apellido, porque si no hay tendencia a adjetivar. En 2019 la gente tenía memoria de cómo había vivido hasta 2015 y lo que fueron los años macristas”.

¿Por qué no pelear contra eso?, le preguntaron. “¿Y dejar al peronismo sin candidato en pleno proceso electoral? No, gracias. Yo quiero hablar lo más descarnadamente posible: en el año 19 cuando un 18 de mayo como hoy se vio aquel video en el que lo proponía a Alberto como presidente no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos. Había que reagrupar todas las fuerzas, sumar a Sergio y a los gobernadores. Y fue una buena estrategia”.

Pero se despegó fuertemente de la gestión de Fernández. Habló de una “regresión en la distribución del ingreso” y dijo que ella fue advirtiendo de los problemas que iba detectando.

Habló con emoción del atentado que sufrió el 1 de septiembre. “Estamos viendo la complicidad del principal partido de la oposición con el aparato judicial”, dijo, al quejarse por el avance de la investigación del caso.

Para finalizar , sobre las elecciones relató que van a ser “difíciles, todo en Argentina es difícil” y “hay que volver a enamorar a la sociedad”.