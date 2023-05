Icardi sobre Wanda: “Ya me aburrió hasta a mí”

viernes 19 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara definió su relación con Mauro Icardi como una “novela turca”. Sin embargo, ayer, el futbolista se mostró harto de las actitudes de su esposa. “Ya me aburrió hasta a mí”, expresó en sus redes sociales.

“Respondo”, escribió en una cajita de preguntas en sus historias de Instagram, donde reúne más de diez millones de seguidores. En medio de un nuevo conflicto matrimonial, las preguntas rondaron en torno a la relación con la empresaria, sus hijas y la supuesta infidelidad. “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, quiso saber un usuario.

“La única verdad es que me pidió los pasajes, le dije que no, entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, respondió tratándola de caprichosa. Acto seguido, pidió: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”.