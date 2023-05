Anamá Ferreira se cansó de las burlas y abandonó el estudio en vivo

viernes 19 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Pilar Smith conduce hace un tiempo Gossip, su programa con información del espectáculo junto a un destacado grupo de periodistas y panelistas, entre ellos Anamá Ferreira. Y fue la modelo brasileña quien protagonizó un verdadero escándalo al aire.

En las fotos se puede ver como Anamá se siente ofendida por comentarios de sus compañeros. Decidió levantarse y renunciar al ciclo.

El conflicto se originó cuando la brasileña presentó al aire unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen, quien aseguró que es la nueva pareja de Juana Viale. Sin embargo, Pilar Smith y el resto de los integrantes del panel aseguraron que las imagenes no eran prueba suficiente para confirmar el romance. “Anamá, no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando”, se quejó Pilar. “¿Ustedes me están hablando en serio? Solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada!.Me voy”, dijo la modelo al aire y abandonó el estudio.