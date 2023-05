Nélida Madelaire celebra 50 años al frente de Telehogar

jueves 18 de mayo de 2023 | 14:36hs.

El programa Telehogar, creado y conducido por Nélida Madelaire, cumple 50 años ininterrumpidos al aire. El ciclo insignia de la televisión misionera celebra medio siglo en plena vigencia y abordando en cada envío los temas actuales y de interés para el público.

Telehogar, que se emite cada jueves a las 21 por canal 12, logró una declaratoria de interés de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación en beneplácito por sus bodas de oro.

Madelaire, que es locutora, presentadora de televisión, docente y empresaria, en diálogo con Acá te lo contamos, el programa de la mañana de Radioactiva 100.7 expresó su alegría por este festejo redondo y realizó un repaso por algunos bellos momentos de su labor en la comunicación.

"Yo estoy emocionada, y también estoy emocionada por hablar en radio, porque yo en los medios nací con la radio, yo comencé trabajando en radio", dijo.

Sus primeros pasos en la radiofonía fueron a finales de la década del 60 y comienzo de los 70. "Comencé a trabajar en radio a los 19 años y a los 22 años ya tuve mi carnet", destacó.

Trabajó en LT4 y en Argentina Libre al mismo tiempo que estudiaba.

En tanto, sobre su incursión en el universo de la tele, expresó que, "ya había terminado mis estudios en el Instituto Superior del Profesorado de la Provincia, que fue el origen de lo que hoy es la Universidad Nacional de Misiones, y en eso comienza acá un canal de circuito cerrado y empiezo a trabajar, en ese momento éramos dos voces femeninas Jovita del Valle y yo, y bueno hago las publicidades".

En el 73 el novel Canal 12, el canal oficial de la provincia, estaba armando su grilla, "yo me acerqué y presenté mi idea de programa. Después algunas personas me dijeron que tenía puntos en común con el programa de Mirta Legrand, pero sinceramente yo nunca lo había visto al programa de Mirtha; después tuve la oportunidad de conocerla, de entrevistarla, es una mujer que admiro por su profesionalidad, porque es una genia de la televisión".

A lo largo del tiempo, la conductora explicó que Telehogar, fue cambiando, "se fue adaptando a los tiempos y evolucionando y consolidando, para mí los invitados son importantísimos, sus aportes, sus contribuciones".

Al ser consultada acerca de si en algún momento pensó en retirarse, dijo categórica: "Jamás, porque el canal, el programa es parte de mi vida, de lo que soy y claro que siempre soy igual, yo lo tomo como un trabajo más y lo hago con todo el amor del mundo".

Entre los hitos que vivió en la tele, enumeró el cambio del blanco y negro al color, una entrevista al actor Anthony Quinn, que pudo compartir con su teleaudiencia de la región y cuando le otorgaron el Martín Fierro Federal a la trayectoria.

"Se hizo la entrega del Martín Fierro en Puerto Iguazú, y de los premios piden que los programas manden material porque ellos no conocen todos los ciclos, y yo nunca mandé nada, entonces ese reconocimiento fue algo muy lindo, hoy mi familia me dice que mande y haga conocer mi trabajo".

Por último, Nélida resaltó que su hija Chiti, periodista, productora y co-conductora de Telehogar "es muy importante para el programa, ella se preparó, estudió y tiene gran protagonismo, ella hace los guiones, produce, conduce conmigo, y además tenemos un equipo técnico que nos ayuda, porque Telehogar es un ciclo privado, que lo producimos y el Canal nos da el espacio, la verdad es que estoy muy agradecida".