La explosiva frase de un exjugador de Boca sobre el juicio a Sebastián Villa

jueves 18 de mayo de 2023 | 10:57hs.

Lucas Castromán, exfutbolista de Boca tomó postura sobre el avance de la causa contra Sebastián Villa por el delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas coactivas. El exdelantero reveló qué haría en el lugar de los dirigentes del Xeneize si el colombiano resultara culpable de los hechos por los que se lo acusa.

“Lo tendrían que desvincular”

“Es complejo. No me gustaría estar en el lugar de los dirigentes. Si una persona es culpable de algo tan tremendo como un abuso, y si me preguntás a mí, lo tendría que desvincular de mi trabajo”, explicó Castromán, en diálogo con el programa radial Boca de Selección, y agregó: “No podría estar una persona que fue declarada culpable. Todos estamos en contra del abuso”.

Las últimas noticias en el caso que involucra al colombiano es que la fiscalía solicitó que el delantero del conjunto que dirige Jorge Almirón sea condenado a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, debido a que considera que los hechos por los que se lo acusa fueron “corroborados”.

En relación con esto, Castromán amplió su posición sobre el tema. “Ahora tenemos que esperar la sentencia. Si yo fuese hoy dirigente de Boca, tengo que esperar la sentencia. El tema de la culpabilidad o no la tiene la Justicia. No podemos nosotros anteponernos a una decisión judicial”.

Además, destacó que priorizaría la imagen del club por sobre los nombres propios. “Por más calidad del jugador, siempre se tiene que priorizar la institución. Boca no tendría que permitir, de acá en adelante, cualquier tipo de falta de respeto”, sentenció.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la causa de Sebastián Villa?

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió a la situación del delantero Sebastián Villa, quien se enfrenta un proceso por “lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas” contra su expareja Daniela Cortés, con quien convivió en 2020.

“Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará”, contó Riquelme.

“Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”, reveló el dirigente en una entrevista concedida a Jorge Rial en Radio 10.