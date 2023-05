Confirman que la China Suárez y Mauro Icardi retomaron el contacto

jueves 18 de mayo de 2023 | 12:45hs.

La actriz Eugenia "China" Suárez brindó una entrevista exclusiva con Intrusos con motivo del estreno de una nueva película que la tiene como protagonista. Pero, luego de presentar la nota, una de las panelistas del ciclo de América contó una noticia inesperada.



Según la periodista Karina Iavícoli, la China habría retomado el intercambio de mensajes con el futbolista Mauro Icardi, con quien protagonizó uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos años.

“A mí alguien ya me contó que La China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi”, disparó la panelista.

“¿Pero no dijimos acá hace dos semanas que la habíamos visto a La China con Rusherking cenando en un restaurante?”, le preguntó Pablo Layús.

Y luego, Karina confirmó la versión que le llegó y, además, dio detalles de su fuente: “Es alguien muy conocido, que vos conocés también (hablándole a Flor de la V), que me cuenta que ya habrían estado mensajeándose La China y Mauro”.

Y prosiguió: “Lo que no me especifica es quién le habría escrito a quién, digamos, y con esto no estoy diciendo que vayan a volver, que vayan a tener un romance. Esto es lo que me dicen, que ya habrían estado de vuelta en contacto”.

A menos de una semana de que Wanda Nara oficialice su separación del jugador del Galatasaray, los otros involucrados en el famoso WandaGate ahora estarían conversando.

Mauro Icardi, ¿otra vez infiel?

El futbolista Mauro Icardi fue fotografiado por su propia amante cuando la buscó para pasar la noche en un lujoso departamento en Puerto Madero. Se conocieron las imágenes que confirmarían que le fue infiel a Wanda Nara y la interna explotó. ¿Se separan o superan una nueva crisis?

Según contó la periodista Pochi de Gossipeame, el delantero habría ido a buscar a una joven y manejó 300 kilómetros con un auto colorado. El fin era llevarla a un departamento donde allí cenarían.

¿Qué dijo la China?

La actríz y modelo habló de cómo se lleva con sus exparejas y de su situación sentimental tras la separación de Rusherking, y aclaró que “El corazón bien”, señaló riéndose y agregó una frase tajante: “Yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás”.

“Estoy bien, por primera vez en mi vida... Ya estoy más grande y estoy de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta”, reafirmó la China a continuación.

“Hay muchas cosas de las que se arman novelas y es muy difícil todo el tiempo estar aclarando o desmintiendo. Obviamente es el papá de mis hijos y yo tengo como lema que es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos, tanto con él como con Nico (Cabré)”, agregó. Por último, dijo no estar pendiente de las noticias que generan sus movimientos, para bien o para mal. “Cada vez me genera menos bronca enterarme lo que se dice de mi. Estoy muy en paz con mi familia y mi trabajo”. aseguró.