Tras operativo, el chofer de Uber recuperó su auto

jueves 18 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Pablo López, quien el lunes pasó una situación de angustia dado que en un operativo agentes municipales posadeños le secuestraron su auto que estaba trabajando para la aplicación Uber, finalmente recuperó su vehículo.

Tras el procedimiento municipal, el Juzgado de Faltas de Posadas le devolvió el coche. López había explicado que tiene una amputación debajo de la rodilla debido a la diabetes y que vive solo con su hijo de 6 años luego de que su esposa falleciera.

Respecto de si le corresponde alguna multa, comentó: “Me dijo la secretaria del juez que tengo que esperar sentencia, eso demora unas tres semanas”.

Lo sucedido el lunes

Lo que se suponía que sería otra mañana tranquila de trabajo se convirtió en un dolor de cabeza para este conductor el lunes pasado. Luego de que bajara a un pasajero en la Terminal de Ómnibus, un inspector municipal solicitó los papeles de su auto y ordenó la retención del vehículo alegando que Uber es una empresa que presta servicios de manera ilegal. El hombre estuvo atrincherado unos 40 minutos dentro del vehículo ya que por su condición de discapacitado motriz le cuesta mantener el equilibrio.

Uber es una empresa proveedora de movilidad tanto para viajes cortos como para enviar o recibir artículos, ofreciendo a cada chofer la posibilidad de manejar sus horarios.

“Alcé a un pasajero en la avenida Alem y le llevé hasta la terminal. Bajó, me pagó y se acerca un inspector municipal pidiendo la documentación del vehículo, mi cédula del auto y mi carnet de conducir. Le dije que trabajo como Uber y me dijo que iban a tener que secuestrar el auto porque Uber es ilegal”, detalló sobre la situación que le tocó vivir.

“Si sabía que no estaba permitido me hubiera ahorrado un dolor de cabeza. Me quedaba en casa y veía qué otra cosa puedo hacer para arreglarme porque no me alcanza como pensionado”, agregó López.

A su vez, analizó que “si no se puede trabajar de Uber, ¿qué se puede hacer?”. Tras lo sucedido dijo que iniciará las gestiones para trabajar como remisero dado que el dinero no alcanza. Su pensión es la mínima: 52 mil pesos.