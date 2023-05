Padres piden ayuda para su hija con severa discapacidad

jueves 18 de mayo de 2023 | 6:04hs.

“Decidimos exponer la situación que estamos atravesando con nuestra hija, su necesidad diaria, porque es determinante para su calidad de vida. Lo hacemos en el rol de padres que buscan lo mejor para ella pero a la vez con toda la tristeza del mundo porque no queríamos llegar a esto. Estamos preocupados. No sabemos a quién más acudir”. Las palabras de Micaela Sabrosky tienen directa relación con un posteo que hizo en su red social acudiendo a la solidaridad para comprar discos y bolsas para colostomía que debe usar -de por vida- su hija Milagros, una niña cuya vida es cuidada y valorada porque cuando nació los médicos que la atendieron “dijeron que no tenía expectativas de sobrevida”. Contra todo pronóstico, el 14 de junio cumplirá 10 años, asiste a la Escuela Especial 58 y es dueña de una sonrisa que irradia simpatía.

La pequeña vive en Panambí, con sus padres y dos hermanos más. Posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) en razón de sus patologías: deformidades congénitas de la cadera, gastrosquisis, malformación congénita del esófago, mielomeningocele, vejiga neurogénica, además de anormalidades de la marcha y de la movilidad. Su caso constituye una rareza dentro de la medicina y tendría relación con los efectos de los agroquímicos utilizados en las plantaciones de tabaco de la zona.

“Nació con los intestinos afuera, sin una pierna, sin dos dedos de las manos, leve hidrocefalia y escoliosis en columna vertebral. Le dieron meses de vida pero sobrevivió a todo, por eso se llama Milagros”, dijo Cristian Eichelt, el padre.

Detallaron que Milagros utiliza mensualmente 120 pañales y requiere además 30 discos con las correspondientes bolsas para colostomía, jarabe anticonvulsivo y sondas para cateterismo vesical. Se las entregaba Salud Pública de Misiones, dijeron sus padres, aunque desde hace unos meses dejaron de hacerlo de manera completa.

El número de Whatsapp de la madre es 3755-588859.