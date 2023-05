Aprueban el balance municipal del año pasado

jueves 18 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la Memoria y Balance del ejercicio correspondiente a 2022 de la Municipalidad de Eldorado.

La votación en el recinto fue de cuatro votos por la aprobación y tres por el rechazo del balance, que registró un resultado negativo de $165.086.907,08.

A favor votaron los concejales de la renovación Lorena Cardozo, Bernardino Bobadilla, Águeda Saenger y Mauricio Acevedo Leal.

Por su parte, Augusto Daniel González y Rosi Kurtz, ambos de la UCR, y Sebastián Tiozzo, del Frente de Todos, votaron por rechazar el balance.

Los argumentos

Durante el tratamiento en la sesión todos los concejales manifestaron los motivos para aprobar o rechazar el balance.

La primera en tomar la palabra para expresar su rechazo fue Kurtz, quien manifestó que no acompañaría la aprobación del balance, como lo hiciera también en los años anteriores, haciendo hincapié en que las dos ampliaciones al presupuesto solicitadas por el Ejecutivo municipal “fueron acompañadas por la oposición en un gesto político, y hoy observamos que no recaudaron lo comprometido y el déficit supera los 140 millones de pesos. Estas cuestiones son las que venimos remarcando, porque el destino que le dan a los recursos no coincide con las necesidades expresadas por la población”.

Asimismo, Tiozzo consideró que “más allá de la cuestión contable negativa, iba a realizar un balance político sobre el período analizado. Y allí se nota que las prioridades del municipio no coinciden con las prioridades de la gente, y eso se refleja en los gastos que se hicieron”.

Saenger, en una breve intervención, expresó que al analizar los números negativos del balance no se podía dejar de lado el proceso inflacionario que vive el país.

Daniel González también realizó un análisis político del balance para argumentar su voto en contra de la aprobación, criticando muchos de los gastos efectuados por el municipio y recordando que desde el Concejo Deliberante se hicieron numerosos pedidos de informes detallando con mayor precisión los gastos reflejados en el balance.

Uno de los casos que recordó es el pedido de informes sobre la Expo Eldorado, el cual nunca fue contestado.

“Por la falta de información los concejales no estamos en condiciones de aprobar el balance”, expresó.

La presidenta el cuerpo, Cardozo, planteó por su parte que la inflación, el aumento del dólar, la debilidad en el sistema recaudatorio, entre otras consideraciones, son en parte responsables de los números negativos del balance.

Describió además, lo positivo y negativo, según su visión, de la gestión analizada, rescatando el trabajo de algunas áreas del municipio.