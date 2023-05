Bielsa, presentado en Uruguay: "No tuvieron que convencerme"

miércoles 17 de mayo de 2023 | 15:30hs.

Marcelo Bielsa fue presentado oficialmente este miércoles como director técnico de la selección de Uruguay, donde firmó un contrato por tres años, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como principal objetivo.

"No tuvieron que convencerme de venir a la Selección de Uruguay. Mis fundamentos son dos: los jugadores que posee Uruguay y el destinatario del trabajo que es el ciudadano uruguayo", afirmó el rosarino en la conferencia de prensa de presentación junto con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

"NO TUVIERON QUE CONVENCERME PARA VENIR, CASI DIRÍA QUE TODO LO CONTRARIO". La palabra de Marcelo Bielsa sobre su llegada a la Selección de Uruguay y agregó que "me gusta el grupo de jugadores de esta Selección".



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CxYa66Igtf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2023

En la previa, Bielsa recibió una camiseta del seleccionado con su nombre y apellido y además un cuadro pintado al óleo con el estadio Centenario tomado desde una vista panorámica.

"En ese sentido, me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso decisivo en mi decisión: un día vine un fin de semana a Montevideo y me terminé quedando dos meses. En eso, me tomé un colectivo público un lunes por la mañana, en un viaje de 45 minutos y se produjeron episodios que pusieron a prueba la civilidad de los viajeros y concluí con admiración al ver la generosidad de todos en ese contexto. Había respeto por todos. Ver los jugadores y la altura del ciudadano uruguayo me inclinaron", detalló con su facilidad de palabra habitual.

El "Loco" llegará a Uruguay con dos ayudantes, dos analistas y un recuperador de lesiones. El rosarino se mostró dispuesto a sumar personas que ya trabajen en la AUF y faciliten el día a día, según informaron desde la prensa local. La AUF hará una inversión cercana a los US$ 4 millones anuales con la llegada de este cuerpo técnico.

Bielsa como entrenador estuvo en el Mundial 2002 de Corea-Japón con Argentina, del que se volvió en primera ronda, y luego tuvo su revancha con Chile en Sudáfrica 2010, certamen en el que quedó afuera en octavos de final ante Brasil (3-0).

"Uruguay es un equipo que puede fantasear con ganar un Mundial, porque es un equipo que tiene con qué", comentó el ex DT de Leeds United de Inglaterra.

El debut de Bielsa al frente de la "Celeste" será el miércoles 14 de junio contra la selección de Nicaragua, que está en la posición 140 del ranking FIFA, en el Centenario. Y el segundo encuentro será seis días después, el martes 20 de junio, frente a Cuba.