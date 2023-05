Pese a los altos valores en alquileres sólo hay una morosidad cercana al 10 por ciento

miércoles 17 de mayo de 2023 | 13:15hs.

Los inquilinos en la provincia de Misiones cada vez se ven más afectados por el gran incremento de los valores de los alquileres enfrentando subas de hasta un 100 por ciento complicando la búsqueda de estadías a estudiantes y familias de clase media a baja.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó que pese a los aumentos, “la gente siempre tiene la premisa de que la vivienda se paga, con lo cual nuestros índices de estadísticas que se llevan a cabo a partir de la Federación Inmobiliaria trata de una morosidad entre 5 al 10% que todavía no es algo tan significativo, reconocemos que hay un esfuerzo importante, consumos que se han pospuestos o se han suspendidos pero la vivienda siempre es un elemento de cumplimiento”.

“Quizá se da algún atraso en aquellos casos de personas que tienen alguna actividad no asalariada y que sí hay algunas demoras en la cadena de pagos, fundamentalmente aquellos que son proveedores del Estado, pero en materia de quien tiene salarios se pagan todavía en tiempo. Aquel que por alguna circunstancia quedó sin trabajo o tuvo alguna complicación económica toma la decisión de dejar el lugar y buscar alguna otra alternativa”, acentuó.

Daviña por otra parte manifestó que hay casos en los que los inquilinos pagan una parte del alquiler y después lo van completando durante el mes, “pero son los menos, la gran mayoría tiene un cumplimiento producto de la prioridad que se le da a la vivienda por lo cual hacen un esfuerzo y se mantiene. Lo que sí vemos es que la ley que rige hoy la locación no satisface a ninguna de las partes, pero sí debe reconocerse que hay un beneficio muy importante y un perjuicio a la otra parte. Mantener el precio durante un año con estos niveles de inflación que rondan entre el 7 u 8% mensual se licua demasiado pronto el dinero, entonces es un beneficio para el inquilino pagar durante un año un mismo precio que se licua y un perjuicio para el propietario que ve sus alquileres como fuente de alternativas de ingreso generando una una pérdida de poder adquisitivo”

“Después ocurre que hay un salto muy alto cuando llega al año con lo cual tampoco el inquilino está preparado porque a los asalariados no le suben los ingresos el 99% en forma anual, así que es una situación que no compensa a ni una de las partes porque se genera un alivio relativo y pasajero durante un tiempo pero termina después repercutiendo cuando llega el aumento muy alto y lo impacta negativamente en el propietario al mantenerlo un año fijo. Eso termina siendo contraproducente y eso va a ayudar muchas veces a que no se estimule o no haya interés en generar nuevas construcciones destinadas al alquiler porque no es rentable”, indicó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria en ese sentido contó que lo que se hacía previo a la ley vigente, “era de decir que había una expectativa inflacionaria en el orden del 30% anual, en función de eso se pactaban los aumentos semestrales del 15 por ciento y era cómodo para las dos partes, porque el inquilino acompañaba esa situación pero ahora el ajuste anual termina siendo muy difícil”.

“Yo entiendo que fue una ley de coyuntura y que se implementó en pandemia pero que no dio un resultado para ninguna de las partes cuando veníamos con una ley anterior que llevábamos 34 años y que dentro de todo teníamos un mercado bastante dinámico y se abastecía la locación, no había faltante como hoy encontramos”, refirió.

Locación temporal

Daviña además explicó que en los últimos tiempos aumentó el consumo de la locación temporal, “es un fenómeno que ha crecido en todo el mundo, no es propio de este país, producto de que ha cambiado un poco la demanda de la gente que requiere este tipo de alojamientos y eso no está mal, sino que es parte de una dinámica nueva. Yo no soy de la idea de restringir porque cuando uno estimula a nivel nacional e internacional la llegada de turistas hay que tener los medios para atenderlos, es decir, que mientras mejor calidad y mayor variedad tengamos mejor entonces lo que tenemos que pensar en vez de restringir es cómo generamos un aumento en la base y eso implica un conjunto de medidas”.

“Las medidas tendrían que ser como generar créditos para quien va a construir y volcar a la locación, incentivos fiscales para aquel que construye y lo ponga durante 10 años en alquiler, una serie de medidas que pueden llegar a tomarse. Ha habido un incremento de gente que alquila y no ha habido un incentivo a la gente que construye para el alquiler por eso debe haber un componente de medidas para que se reactive el mercado y generar flexibilizaciones, hay una ley nacional que como hoy rige ha generado una distorsión en todo el país y los resultados hoy están a la vista”.