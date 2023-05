Mañana de actualización de precios en estaciones de servicio de Misiones

miércoles 17 de mayo de 2023 | 8:56hs.

Eran las 8.19 de este miércoles, cuando unos 15 autos esperaban su turno para cargar combustible en una estación de servicio YPF en una de las avenidas más transitadas de Posadas. En ese momento se abrió la puerta de una de las ofincinas de la estación de servicio y salió uno de los encargados sacudiendo los brazos de lado a lado, casi con desesperación, al grito de "suspendan los despachos, suspendan los despachos". Había llegado el momento de "actualizar" los precios en surtidor, con un incremento del 4%.

La sorpresa se apoderó de los playeros, que no sabían si completar la carga que habían iniciado o cortarla. Y que tampoco sabían que decirle a la más de una docena de automovilitas que esperaban su turno. Buscaron certeza en el encargado, pero tampoco la tenía. "No tengo idea cuanto tiempo va a tardar, pero no hay que cargar más por un rato", le respondió al playero de mayor edad. Acto seguido, los playeros se ocuparo de comunicar a los automovilistas, que sin más remedio salieron en busca de otra alternativa.

En la Argentina no es raro que aumente el combustible, lo que es raro es que se haga con este nivel de desesperación y durante una mañana de actividad. No recuerda este cronista haber pasado por una situación así durante una mañana. Es que los aumentos suelen autorizarse a cualquier hora, pero se aplicaban durante la madrugada, cuando la actividad bajaba. Hoy la situación es tal, que no se puede esperar a la madrugada hay que acutalizarlo cuando llega. Y así fue, la YPF de Posadas paró su actividad por una media hora para poner en línea los servidores con los nuevos precios.

La compañía petrolera YPF confirmó ayer martes que aumentarba el precio de sus combustibles un 4% promedio en todo el país desde este miércoles. Además de la petrolera de bandera, la cadena de servicio con la marca Puma también subió los precios un 4% desde la misma fecha. Y se espera que en las próximas horas hagan lo propio Axion y Shell, las otras dos petroleras que se pueden encontrar con frecuencia en la tierra colorada.

Este aumento había sido acordada por las secretarías de Energía y de Comercio el mes pasado, cuando renovaron el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero, tras rumores por un posible "congelamiento" en las últimas horas. A partir de ese acuerdo, se estableció una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto que fue firmado por las principales empresas del sector: YPF, PAE (por la marca Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma).

“Entendemos que esto requiere esfuerzo de las empresas, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en los precios y en el bolsillo de la gente”, dijo Flavia Royón, la secretaria de Energía luego de la firma del acuerdo.