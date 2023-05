Encontraron a la adolescente desaparecida en Corpus

miércoles 17 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Yesica (14), la adolescente que estaba desaparecida desde el jueves, fue hallada sana y salva en la ciudad de Posadas, informaron fuentes policiales.

Como oportunamente informó El Territorio, la adolescente reside en la localidad de Corpus y había sido vista por última vez en horas de la tarde, cuando tenía que ir a clases de educación física.

Griselda, madre de la chica, dialogó con este medio y contó sus sensaciones al saber que había sido encontrada.

“Una alegría enorme e inmensa saber que ella está bien”, dijo con voz quebradiza y visiblemente emocionada luego de permanecer varios días sin noticias de su hija.

La madre se enteró del hallazgo porque la Policía le mostró una foto para consultarle si era Yésica.

“Cuando vi que era ella fue un momento de emociones encontradas, como madre estaba tan desilusionada que no sabía de ella, me decía ‘No puede ser que Dios me esté abandonado tanto’, pero él no nos dejó y yo pude encontrar a Yésica”, expresó.

Luego de ser localizada en la capital provincial, la joven fue llevada hasta su localidad de origen donde fue el reencuentro con su mamá tras casi cuatro largas horas de espera por parte de Griselda para poder ver nuevamente a su hija.

“Primero quiero abrazarla fuerte, mostrarle mi felicidad que ella está bien y ya regresó, luego voy a sentarme a hablar con ella porque quiero saber el motivo por el que se fue”, mencionó la mujer y acotó que Yésica es de pocas palabras, por eso va a tomarse su tiempo para conversar.

El abrazo de la madre para con su hija fue con lágrimas de emoción, ya que pasó cinco días sin saber de cómo estaba o en qué lugar se situaba.