Kate Winslet y su hija Mia en un poderoso mensaje

miércoles 17 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Kate Winslet dio un sentido mensaje en la entrega de los Bafta.

La ganadora de premios Oscar, Globos de Oro y Emmys, sumó a su extensa carrera y a su larga lista de galardones dos Bafta más —los que entrega la industria británica— ayer por la noche. Fueron ambos por I Am Ruth, en el que interpreta a una madre angustiada por la inmersión de su hija adolescente en las redes sociales. Winslet se quedó con la estatuilla a mejor actriz, un reconocimiento que compartió con su coestrella en la película, su propia hija, Mia Threapleton, de 22 años, fruto de su relación con su primer marido, el director Jim Threapleton. Y fue a ella a quien le dedicó el premio en el emocionante discurso.

La joven, que debutó en 2021 a las órdenes del director Carlo Lavagna en la película de terror Shadows, recibió muy buenos comentarios por su interpretación de Freya, la adolescente en crisis que encarna en el largometraje realizado para la TV.

“Si pudiera cortar este premio por la mitad, se la daría a mi hija, Mia Threapleton. Esto lo logramos juntas, nena”, afirmaba al borde de las lágrimas, mientras la joven lloraba y le mandaba besos desde su butaca. “Hubo días en los que fue toda una agonía para ella cavar tan hondo, llegar a territorios emocionales que daban tanto miedo. Me dejaba sin aliento. I am Ruth se hizo para los padres y sus hijos, para las familias que se sienten como rehenes por los peligros del mundo de internet. Para los padres que desean poder comunicarse con sus adolescentes, pero que ya no pueden hacerlo. Y para los jóvenes que se han convertido en adictos a las redes sociales y a sus facetas más oscuras: sus vidas no tienen por qué ser esto”, dijo Winslet.

A su llegada a la alfombra roja la intérprete ya había posado con su hija y a la salida de la ceremonia volvió a hacerlo para el deleite de los fotógrafos poco acostumbrados a ese gesto de Winslet, que lleva toda su carrera intentando mantener su vida privada y la de sus tres hijos lo más alejada posible de los focos.

Cuando subió a recoger su galardón, entre sus lágrimas y las de su emocionada hija, la protagonista de Titanic dio las gracias a sus productores y a su director, Dominic Savage, por su “delicado manejo de las historias dolorosas que les ocurren de verdad a las mujeres”. “No solo es poderoso, sino valiente, y necesario. Necesitamos esto, queremos ser escuchadas, gracias por darnos este espacio y por crearlo para nosotras”, sumó.

Winslet también apeló directamente a quienes, según ella, tienen la capacidad de conseguir que todo sea distinto. “A la gente que está en el poder y a la gente que puede hacer cambios: por favor, penalicen el contenido dañino. Por favor, erradiquen el contenido dañino. No lo queremos. Queremos recuperar a nuestros hijos. No queremos que nos desvelen los miedos por la salud mental de nuestros hijos. Y para cualquier joven que esté escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo que no es sano, por favor, pedí ayuda. No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita apoyo, está ahí, simplemente pedila”, concluyó la actriz.

Esta no es la primera vez que Winslet habla sobre el asunto de las redes sociales. Ya en la BBC en diciembre de 2022 explicó cómo lidia con eso como madre. “No tengo una fórmula mágica ni un manual. Soy como cualquier otro padre que tiene que ir apañándoselas”, alegó al dar cuenta de que sus hijos no tenían redes sociales. ‘‘Es posible decir: ‘No, no puedes tener un perfil. No puedes porque quiero que disfrutes de la vida. Quiero que seas un niño, quiero que mires a las nubes, no que les saques fotos y las subas a Instagram y que ahí decidas si merece la pena mirarlas o no porque alguien piensa que son basura”, argumentaba la actriz.