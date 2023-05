Paritaria docente: acordaron aumento del salario para mayo y junio

martes 16 de mayo de 2023 | 18:20hs.

En la mañana de éste martes la mesa salarial docente acordó un nuevo aumento al salario de los maestros de Misiones que regirá para los sueldos de mayo y junio. El encuetro fue en el Salón Oval del Ministerio de Educación, y allí se reunió la mesa paritaria salarial en la que estuvieron presentes el Ministro de Educación Miguel Sedoff, el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán, la Ministra de Trabajo Silvana Giménez, el Pte. del C.G.E. Alberto Galarza, el titular de la UDPM Rubén Darío Caballero y representantes de otros sindicatos del sector, aunque no todos firmaron el acuerdo.

En un acta acuerdo se dejó sellado una recomposición salarial del cargo testigo y/o su equivalente en horas para el mes de mayo de $41.000,77 a $43.400,77. Además se estableció una garantía provincial para los meses de mayo y junio. Así, con cero años de antigüedad el salario será $113.374, de 1 a 4 años $ 115.642, de 5 a 9 años $ 117.909, de 10 años o más $ 120.177.

Ademas se modifica el Concepto 960 del 50% al 100% para el mes de mayo. También se acordo excluir el adicional pasajes 390 por fuera de la garantía provincial para el mes de mayo, y que s Se aplicarán los nuevos montos de ganancias a partir del mes de mayo. También establecer próxima reunión para la primer semana de julio con revisión del primer semestre y sujeto a modificaciones de la paritaria nacional.

El acuerdo fue firmado por los gremios presentes, exceptuando los gremios que tienen representación nacional como es el caso del Semab-CEA. Consultada sobre lo resuelto, la Secretaria General del Semab-CEA, Mariana Lescaffette manifestó que "desde el Semab consideramos que corresponde no firmar y nos retiramos de la foto, porque no vamos acordar con esto que es sumamente insuficiente en un escenario inflacionario tremendo. Los trabajadores necesitan mejorar su fuente laboral, porque también está en discusión la estabilidad laboral, las condiciones de empleo y la escuela pública en general. En ese marco, firmar este acuerdo significaba ir a la baja y el Semab no acepta ir para atrás”.