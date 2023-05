“Nosotras” llega a Posadas con una nueva sucursal mayorista

martes 16 de mayo de 2023 | 16:01hs.

La empresaria Pamela Silva, oriunda de Chaco, se prepara para la apertura de una nueva sucursal de su reconocida marca “Nosotras by Pamela Silva”. Esta vez, la capital de la tierra colorada será la sede de su local mayorista, que abrirá sus puertas el próximo 3 de junio en la intersección de las avenidas San Martín y López y Planes.

En cuanto a los productos, la propietaria indicó que van a trabajar con “jeans de todas las marcas nacionales y tendremos talles grandes del 1 al 9 tanto para damas como para hombres. Realizamos pedidos vía online y ventas y envíos a todo el país”.

Silva es una emprendedora que ha sabido conquistar a su público gracias a su esfuerzo y constancia en el trabajo.

Comenzó con un pequeño local en la avenida Hernandarias de Resistencia, Chaco, y hoy cuenta con sucursales en varias ciudades del norte argentino, como Resistencia, Sáenz Peña y Corrientes. Ahora sumará una más en la capital de Misiones.

“Posadas, un sueño que era imposible hoy es un cumplido, abarcar todo el norte. Gracias por darnos la bienvenida a la tierra colorada, muchos clientes nos esperan hace rato”, expresó Silva.

La apertura de su nueva sucursal será un evento que promete ser inolvidable, con importantes premios para las primeras cien personas que asistan, incluyendo regalos de electrónica, belleza y órdenes de compra. Además, habrá promociones especiales como 2x1 y descuentos del 10 y 20%. Los precios en indumentaria para damas, niños y hombres serán mayoristas y no habrá monto mínimo de compras.

Quienes quieran conocer más sobre las novedades que ofrecerá “Nosotras by Pamela Silva” en su nueva sucursal pueden seguirlos en su página de Instagram: nosotrasmayoristamisiones. Hay que recordar que el local abrirá sus puertas el sábado 3 de junio en San Martín y López y Planes 4084, y aceptarán todos los medios de pago.

“Los medios de pagos en la inauguración serán en efectivo, pero también aceptamos transferencia, Mercado Pago tarjeta de débito, crédito y todos los bancos”, comentó la propietaria.

Las tiendas mayoristas suelen ofrecer precios más bajos que las tiendas minoristas tradicionales, ya que compran grandes cantidades de productos directamente a los fabricantes y distribuidores.

Además del precio, las tiendas mayoristas también pueden ofrecer una amplia selección de productos en grandes cantidades, lo que puede ser beneficioso si tienes un negocio o si necesitas abastecer tu hogar con productos en grandes cantidades.