Scaloni cumple 45 años y la AFA lo saludó con una irónica frase: “El joven inexperto”

martes 16 de mayo de 2023 | 13:54hs.

Lionel Scaloni, que este martes cumplió 45 años, se metió en la historia del fútbol al conquistar el Mundial Qatar 2022. Tan alto es su nivel como DT que fue elegido como el mejor del mundo en los premios The Best. Pero no todo comenzó de la mejor manera: en sus primeros partidos estuvo en el ojo de la tormenta.

Scaloni se hizo cargo de la Selección argentina tras el flojo ciclo de Jorge Sampaoli. El de Pujato era uno de sus colaboradores, pero decidió quedarse: primero empezó como interino y luego logró convencer a Chiqui Tapia para continuar como fijo. Las críticas en esa primera época se repetían entre los hinchas y los periodistas.

Uno de los periodistas que más criticó a Scaloni en aquella época fue Mariano Closs. Él fue uno de los que lo trató de “joven inexperto”, tanto a él como a su cuerpo técnico. Una encendida crítica tras la derrota ante Venezuela en 2019 se hizo viral en su momento y volvió a salir a la luz ahora, en pleno esplendor del DT.

El mensaje de la Liga Profesional por los 45 años de Scaloni

Entre tantos saludos por los 45 años de Scaloni, la Liga Profesional de Fütbol publicó un desafiante mensaje. “¡Hoy cumple años -me pongo de pie- el joven inexperto (?) que nos trajo la tercera! Felicidades al creador de la #Scaloneta, a Scaloni, el DT de la Selección con el que nos volvimos a ilusionar”.