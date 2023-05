“Me siento aliviado de que el bebé esté sano y salvo pero a la vez no salgo del estado de shock”

martes 16 de mayo de 2023 | 10:44hs.

Desnudo, sucio con tierra colorada, en una bolsa blanca plástica a la intemperie, así fue encontrado un bebé con pocas horas de haber nacido en el acceso de tierra frente a un portón ubicado en calle Presidente Arturo M. Illia, frente a uno de los acceso de la Terminal de Ómnibus de San Pedro. El caminar atento de un joven de 23 años, por una zona con importante circulación de personas, sumado al rápido accionar de manera conjunta de personal policial, le salvaron la vida al niño que pesó 2900 kilos.

El hallazgo conmocionó a los sampedrinos y el accionar del joven fue crucial para que se mantenga con vida teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registraron al caer la noche en la localidad y que la alimentación resulta sumamente importante en las primeras horas de vida. El hecho marcó y quedará para siempre en el recuerdo de este héroe, cuya rutina diaria tuvo un desenlace jamás pensado.

El protagonista del rescate contó a este matutino los detalles del hecho y prefiere mantener sus datos personales en reserva, aunque se puede saber que se trata de un estudiante de la Tecnicatura Universitaria de Guardaparque que se dicta en el Instituto Superior San Pedro.

Contó que el lunes a las 19, como lo hace todos los días, salió del departamento donde vive. Luego de un minuto y haber hecho unos 30 metros escuchó un llanto que provenía de un camino de tierra que lleva a un portón que está a unos cinco metros de la calle principal, un sitio tupido por malezas. En ese margen de la calzada no existen viviendas y eso le llamó la atención.

“Entonces me acerqué a donde provenía el llanto, que sería delante del portón de rejas, que está prácticamente al frente de lo que es la terminal de ómnibus. Como estaba oscuro saqué mi celular y prendí la linterna para alumbrar y encontré al bebé en una bolsa de plástico blanca. Por lo que yo alcancé a ver se encontraba completamente desnudo y sucio con tierra roja”, indicó sobre el momento del hallazgo.

Ante el asombro de lo que tenía entre sus manos, por unos instantes se quedó sin saber qué hacer, tal como lo expresó: “En el momento que lo encontré me sorprendí tanto que por un breve instante no sabía qué hacer, pero me calmé y lo levanté. Luego, mientras lo tenía en brazos traté de llamar a emergencias, pero como no me acordaba el número de emergencias de aquí, hice la clásica de llamar al 911, pero yo tengo Movistar y en San Pedro no tiene cobertura como tal. Así que traté de encontrar alguien rápidamente para pedirle el teléfono”.

En eso regresó hasta la casa de una vecina, donde fue atendido por la hija de la dueña de casa, mientras explicaba lo ocurrido llegó otro vecino con un automóvil, y fue quien los trasladó hasta la Comisaría Seccional Primera, que está a tres cuadras del lugar del hallazgo.

“Entro a la comisaría y les explico rápido la situación, toman al bebé y lo llevan al Hospital urgentemente. Me quedé unos minutos ahí en la comisaría donde me pidieron mis datos y les expliqué un poco más detalladamente la situación. Luego me pude retirar de vuelta al gimnasio”, detalló el joven.

Sobre qué sentimiento le atribuye saber que de cierta manera fue quien salvó una vida aseguró que “la verdad es que en parte me siento aliviado de que el bebé se encuentre sano y salvo, porque es lo que me informaron en comisaría; y por otra parte todavía no supero del todo el shock, me encuentro ligeramente ansioso de haber vivido algo así”.

Una vez que el recién nacido llegó al hospital recibió las primeras asistencias, las enfermeras lo bañaron y personal de la Comisaría de la Mujer con la colaboración de Acción Social, compraron ropas y demás elementos de primera necesidad para abrigarlo. Luego, con la compañía de un personal femenino fue derivado al Samic de Eldorado, donde está en el sector de neonatología en buen estado de salud. Durante esta mañana le realizan exámenes para descartar cualquier enfermedad.

En cuanto a la madre, se sospecha que se trató de un parto casero, es decir, sin ningún tipo de asistencia ya que en el hospital local no hay ningún registro. Se realizan las investigaciones para dar con la madre o algún familiar del recién nacido.