Alerta OMS: los edulcorantes pueden aumentar la mortalidad

martes 16 de mayo de 2023 | 12:15hs.

La OMS alertó sobre el consumo de edulcorantes: no ayudan a bajar de peso y pueden aumentar la mortalidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos negativos si se usan por mucho tiempo. Algunos pueden ser: diabetes de tipo dos, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos.



Entonces, la OMS desaconsejó el uso de edulcorantes no azucarados para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), según una directriz publicada en sus web oficiales.

Algunas enfermedades conocidas por consumo excesivo de azúcar

Obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y caries dentales son algunas de las tantas afecciones asociadas al consumo desmedido del azúcar.

Por qué la OMS recomienda no consumir edulcorantes

La OMS señaló que, en general, la gente debe reducir el dulce de su dieta, y debe hacerlo desde edades tempranas para gozar de una mejor salud. "Reemplazar los azúcares libres (los refinados y los naturales presentes en las frutas, miel y otros) por edulcorantes, no ofrece ningún beneficio a largo plazo en términos de reducción de grasa en el cuerpo en adultos o niños", aseguró la organización rectora de la salud pública a nivel global.

Algunos de los productos específicos que se desaconsejan figuran el acesulfamo K, aspartamo, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralosa, así como la stevia y sus derivados. "La gente necesita considerar otras maneras de reducir el consumo de azúcares libres, como consumir alimentos que naturalmente contienen azúcares, como las frutas; o alimentos y bebidas que no sean dulces", indicó el director de nutrición y seguridad de los alimentos de la OMS, Francesco Branca.

A quiénes va dirigida la recomendación

Aplica a todas las personas, excepto a aquellos con diabetes preexistente. Asimismo, la OMS señaló que esta nueva sugerencia incluye edulcorantes sintéticos, naturales o que hayan sido modificados, "que no estén clasificados como azúcares que se encuentran en las bebidas y alimentos industriales" o que sean vendidos por separado para ser agregados por el consumidor.

La OMS apuesta a la construcción de políticas que favorezcan hábitos de alimentación saludables y dietas de calidad, y así lograr que se reduzca el riesgo de sufrir enfermedades crónicas.