Cemoas: destacan disminución en los casos de reincidencia

martes 16 de mayo de 2023 | 1:35hs.

Las causas más frecuentes de asistencia al centro modelo están relacionadas a delitos contra la propiedad. Las autoridades destacan que hay mejoría en el seguimiento de los jóvenes que cuentan con acompañamiento familiar.



En su segundo aniversario, el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal (Cemoas) reafirma su objetivo de ayudar a cada menor que ingresa esperando una resolución por parte de la Justicia para su situación. Entre los avances destacan, además de la asistencia y contención, la disminución en la reincidencia.



“En su mayoría, están relacionados al consumo problemático de sustancias”, indicó el director del centro, Cristian Ortiz. Asimismo, puso el foco en que “existe un mínimo grado de reincidencia y trabajamos fuertemente para que no vuelvan a reincidir”.



“En lo que respecta al segundo período, ha disminuido la reincidencia, ronda el 10%, que no es mucho en relación a la cantidad de chicos que han transitado por el Cemoas”, completó. Sobre este punto, diferenció que “en la mayoría de los casos los familiares acompañan, es donde vemos los mayores resultados, y los de reincidencia comúnmente se ven reflejados cuando no hay acompañamiento de la familia o de algún referente afectivo”.



“Si bien tuvimos niños que ingresaron con menor edad, la franja etaria común ronda entre los 14 a los 17 años. En total, con lo que va el período 2023, ya hemos llegado a los 280 chicos asistidos”, detalló Ortiz, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva. “Se pide a las diferentes instituciones que trabajan con este contexto, que articulemos en conjunto para que tratemos de mejorar la calidad de vida de estos chicos”, expresó.



A su vez, explicó que cuando un menor ingresa, se realiza una evaluación que puede ser ampliada por parte de un equipo interdisciplinario. Luego, se hace el seguimiento del niño, niña o adolescente y de su núcleo familiar. “La idea es que ellos, una vez que egresan, asistan a los puntos preventivos a fin de hacer un seguimiento; se controla si están en la escuela, participan de actividades deportivas, entre otras cosas”, dijo.



Respecto de los alojamientos, señaló que “la ley establece que es un período de 24 a 72 horas, no obstante a ello, la Justicia determina después qué tiempo se puede extender o no”.



Asimismo, confirmó que en este momento hay tres menores en tránsito y a la espera de una resolución, y que uno de los principales motivos de conflicto con la ley penal son los delitos contra la propiedad, por ejemplo, los robos.

Qué dice la ley

La Ley N° 22.278, artículo 1º, establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.



Si existiere imputación contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.



En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad, se estableció la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito.



En relación a la inimputabilidad de un menor de 16 años, la doctrina entiende que su fundamento radica en la idea de que el niño, niña o adolescente es un sujeto en formación y, por lo tanto, adolece de falta de madurez mental para comprender ciertos actos complejos de la vida.