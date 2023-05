Continúa intensa búsqueda de una adolescente de 14 años en Corpus

martes 16 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Familiares y amigos de Yésica Noemí Benítez (14) la buscan intensamente en la localidad de Corpus. La menor salió de su hogar el pasado jueves hacia la escuela y hasta el momento no regresó a su hogar.



Griselda Ramírez, mamá de la adolescente desaparecida, en diálogo con El Territorio contó el angustiante momento que atraviesa. “El jueves ella a la mañana no tuvo clases, al mediodía almorzó en casa y a la tarde debía ir a clases de Educación Física pero no se presentó”, lamentó.



La muchacha asiste al BOP N° 14 “Santa Rita” de la mencionada localidad, y el 11 de mayo la mamá de Yésica quiso acompañarla pero al salir de la casa, la adolescente ya no estaba. “Ella desapareció frente a mi casa, estaba lista para ir a educación física, yo tenía que llevarle y retirarle al salir pero no sé qué rumbo tomó”, dijo.



Asimismo, recordó el horario en que tuvo su último diálogo con su hija. “A las 13.24 ella me preguntó el horario y yo le dije la hora. Me respondió ‘es temprano todavía’ y le contesté ‘ tranquila que yo te voy a llevar’”, relató agregando que “en ese transcurso que ella sale yo le estaba dando de mamar a su hermanita y cuando me levanto para acompañarle a las 13.37 ella ya no estaba”, indicó.



Griselda al no ver a su hija enfrente de su domicilio, volvió a entrar y se fijó por todo el predio, pero no logró encontrarla.



Inmediatamente se fue al establecimiento educativo, la buscó y tampoco la encontró por los alrededores del lugar. Entonces optó por preguntar a las compañeras del curso, para saber si ella había asistido a clases, a lo que le contestaron de manera negativa.



“Pensé que ella se fue sola, ingresé al colegio, hasta fui al baño de mujeres”, relató.



A su vez, la progenitora de Yésica no entiende cómo pudo desaparecer en un transcurso de poco más de 10 minutos después de haber hablado con ella. “No pudo desaparecer tan rápido y es angustiante no saber si está bien, con quién o dónde está”, clamó.



En búsqueda de Yésica

Desde que se supo tal situación empezó la búsqueda de la menor por toda la zona. La madre radicó la denuncia en la comisaría local y los uniformados están abocados a dar con el paradero de Yésica.



Griselda, a su vez, precisó que salió junto a sus seres queridos a recorrer los barrios del municipio con el fin de encontrarla, pero manifestó que hasta el momento no hubo resultados positivos.



“Otra noche más sin novedades, hay supuestas versiones pero nada claro, estamos detrás de una pista pero hasta el momento nada certero”, expresó la madre de Yésica, quien mencionó que tuvo información de una pequeña pista que llegó desde Jardín América.



En relación al perfil de la menor, la Policía de Misiones informó que Yésica es de contextura delgada, de 1.60 de estatura, tez trigueña, cabellos castaños oscuros, ojos color marrón. Vestía el uniforme de educación física: pantalón azul, con líneas blancas a los costados y una remera azul y gris.



Ante la desesperante búsqueda que está llevando adelante Griselda, vecinos de Corpus mostraron su solidaridad y se unieron en la búsqueda.



En la tarde del domingo se reunieron en un punto de encuentro para luego salir a distintas zonas de la comuna, y hasta en municipios aledaños, con el fin de encontrar a la adolescente. Además se prevé que hoy siga con más sitios con la esperanza de que ella esté sana y salva.



Quienes puedan aportar datos sobre Yésica, se deben dirigir a la comisaría más cercana o llamar a las líneas gratuitas 100, 101 y 911 o bien también se pueden contactar con la mamá de la chica: 376-4626081.