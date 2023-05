Economía monitoreó medidas y prevé sumar nuevos cambios

martes 16 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El Ministerio de Economía continuó ayer con reuniones para determinar las próximas medidas como respuesta al dato de inflación de abril, mientras el equipo económico monitoreó desde la mañana la actividad en el mercado cambiario. En el Palacio de Hacienda aseguran que aún no debieron actuar con reservas para influir en el precio del “contado con liqui” y el dólar MEP, que se mantenían estables pasadas las primeras horas de operaciones.



Sergio Massa mantuvo encuentros en el ministerio con algunos de sus funcionarios con un ojo puesto en la primera reacción del mercado tras el IPC de abril, de 8,4% y, en especial, de la suba de tasas que activó el Banco Central este lunes, que llevó esa cifra de referencia al 97% anual. “Por ahora no hay necesidad de intervención, el mercado está tranquilo”, aseguraban cerca del ministro de Economía pasadas las 13.



La opción de poner sobre la mesa algunas de las escasas reservas para mantener a raya las cotizaciones del CCL y el MEP fue una de las que blandió el equipo económico dentro del paquete de medidas que anunció este domingo.



Habrá otras medidas en lo sucesivo y una de las que se conocerá en las próximas horas será una mejora en el esquema de devolución de IVA por compras con tarjetas de débito que tienen, entre otros, los jubilados que cobran la mínima y los titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.



El porcentaje actual es de 15 por ciento, aunque tiene topes nominales. El monto a devolver es $2.028 mensuales por beneficiario, y asciende a $4.057 para titulares de la AUH con 2 o más hijos. El beneficio vence el 30 de junio y el gobierno ahora apuraría una actualización de esos números.



Una mesa nueva que será conformada en la brevedad será la que estará integrada por Economía, Afip, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, Agricultura, la CNV y la UIF para tener un control más cercano del comercio interno y exterior, con el que Hacienda quiere monitorear la trazabilidad de los precios de algunos productos y “la correcta tributación”. Según definió Massa, ese organismo se reunirá todos los días a fin de jornada para poner estudiar pasos a seguir.



Massa se reunió con algunos de sus funcionarios en el Ministerio de Economía y se espera que por la tarde haya un encuentro más general con todos el equipo para pasar en limpio la primera respuesta del mercado al dato de inflación y la suba de tasas y para establecer una hoja de ruta para la puesta en marcha de las medidas ya anunciadas y cuáles serán las próximas. “Por ahora apuntamos a medidas microeconómicas”, reconoció un miembro del equipo. Quedaron más rezagados, por el momento, anuncios más macro, principalmente en términos fiscales y de gasto público.



A grandes rasgos, el paquete de medidas estuvo basado en un reajuste en la tasa de interés del BCRA, el aviso de que insistirá con la intervención con reservas para mantener a raya los dólares financieros, y un grupo de decisiones para administrar el comercio exterior de manera más minuciosa, advertencias sobre la apertura de importaciones de algunos insumos, junto con un abaratamiento del Ahora 12 y un plan de facilidades fiscales.

El dólar blue saltó hasta los $483

El dólar blue se disparó ayer hasta los $483 en la punta vendedora en la rueda en la que entraron en vigencia las nuevas medidas del gobierno para frenar la escalada de la divisa marginal y la inflación.



La moneda paralela avanzó $9, desde el cierre del viernes, hasta los $483 para la venta, su mayor nivel desde el 25 de abril, cuando cerró a $495 luego de rozar los $500 y la brecha con el tipo de cambio oficial oficial se ubica en 108,5%. El Banco Central (BCRA) concretó la séptima rueda consecutiva de compras por US$60 millones en el mercado y el saldo negativo del mes cayó debajo de los US$ 100 millones. El dólar sin impuestos (oficial) aumentó a $241,3 según el promedio de los bancos privados del sistema y en el Banco Nación cerró a $ 239,5 para la venta.

Esperan una inflación con un piso del 8% para mayo

La inflación de abril se ubicó por encima de lo que preveía el mercado, marcando la variación mensual más alta desde el mismo mes de 2002. En ese sentido, luego de la suba del 8,4% en el IPC registrada por el Indec, para mayo las consultoras privadas ya pronostican un “piso elevado” y no descartan un número incluso por encima del difundido el último viernes. Es que a distintos aumentos puntuales de “regulados”, se le sumará el arrastre de las subas de las últimas semanas de abril. En ese escenario, los primeros informes privados dan cuenta de cierta aceleración en el rubro alimentos.



En ese sentido, Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y progreso, analizó: “La dinámica de las últimas semanas muestra que el piso de inflación es cada vez más alto. La suba de tasas de interés logró contener por el momento la corrida cambiaria, pero el salto del nivel tuvo un fuerte impacto en los precios”.

Melconian criticó acciones tomadas por Sergio Massa

El economista Carlos Melconian señaló ayer que dentro del oficialismo hay un “récord absoluto” en términos de disociación entre las variables que mira la sociedad y la apetencia por la candidatura presidencial del ministro de Economía Sergio Massa. También advirtió que las medidas anunciadas el fin de semana por el ministerio de Economía complican en lugar de resolver los problemas.



“Lo que más me preocupa es la suba de la tasa de interés para contener al tipo que tiene pesos. Es nada y en términos de los pasivos del BCRA le sigue echando querosen al fuego. Yo pondría la tasa a la mitad. El futuro es que tenés que arreglar el déficit fiscal del Gobierno y eso, aunque los compromisos se honran, requiere que la tasa de interés ayude a licuar. Necesitás la tasa de inflación para que ayude a licuar y necesitás otro tipo de cambio”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.“Todo lo que reprimas ahora lo tenés que clarificar después, tenés que transitar el cierre de listas, después agosto, después llegar a octubre. En la Argentina todavía se cree que si decís la verdad a la gente no vas a ganar. Todavía estamos con eso en la Argentina. ¿Por qué no se arma una transición diciendo la verdad? Se van a tener que ajustar las cosas que están desajustadas. Los que van contra la gente son los que generan el desajuste”, señaló.



El expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri también criticó la “disociación” que existe entre los indicadores de la Economía y la apetencia de ser candidato del ministro Sergio Massa. “La política tiene que estar mirando quiénes son protagonistas del 2024 en adelante. ¿En serio hay alguien del oficialismo pensando que sale a la cancha y que gana con estos indicadores?”, se preguntó.



El economista destacó que estos años de fragilidad económica y fragilidad política generan un profundización de la crisis, aunque aun no habló de colapso y reiteró la necesidad de un plan económico y un plan político.