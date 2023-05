Dispondrán 8 centros de distribución de pollitos para productores misioneros

martes 16 de mayo de 2023 | 6:04hs.

En medio de la emergencia por la influenza aviar en el país, la provincia trabaja de forma conjunta con entes nacionales para la entrega de pollitos a productores. Es que la tierra colorada tiene como uno de sus principales motores económicos a la agricultura familiar, y en ese contexto, la cría y venta de aves y sus derivados es una de las áreas más importantes para el sector.



Hace unos días, este medio dio cuenta de que Misiones sería la primera provincia en la que se levantarían las restricciones para el ingreso de pollitos. Pero, en lo que refiere a los productores es un poco más complejo, teniendo en cuenta que la compra que se hace de pollitos es directa y se requieren cuidados para evitar posibles brotes.



En ese marco, Agricultura Familiar junto a Senasa idearon la posibilidad de contar con centros de distribución. Así, se acordó que serán ocho los municipios donde se dispondrán estos lugares específicos. Estos funcionarán en los predios feriales de Apóstoles, Campo Viera, Aristóbulo del Valle, San Vicente, San Antonio, Wanda, Eldorado y Jardín América.



Este fin de semana se llevaría a cabo la primera etapa de distribución en conjunto con la Asociación Provincial de Ferias Francas. De funcionar correctamente, se espera replicar en otros organismos como también en otras provincias afectadas por las restricciones.



“La verdad que estuvimos muy preocupados este tiempo porque sabemos lo que significa la producción de pollos en las ferias y también para los productores familiares que venden casa por casa o tienen clientes de muchos años”, indicó a El Territorio Bernard Swen Jurgen, subsecretario de Desarrollo Productivo de Agricultura Familiar.



Mientras explicó que desde la cartera provincial, se acompaña a los técnicos del Senasa en las reuniones con los feriantes para orientarlos en lo referente a la habilitación de los centros de distribución. “Además nuestros veterinarios realizan el acompañamiento técnico asesorando a los productores en lo referido a la producción como son las condiciones que debe tener los gallineros, manejo sanitario, alimentación, faena, entre otros. También así, lo referido a los trámites para la habilitación de las granjas que debe tener el productor, todo esto para tener la trazabilidad de la producción y asegurar la bioseguridad”, remarcó.



Al tiempo que adelantó que se está gestionando un programa para lograr algún tipo de financiamiento para los productores con el fin de poner en condiciones las instalaciones y equipamiento necesario.



Distribución de aves

Sobre la distribución de aves que se realizará a productores, se refirió Gabriel Gómez, referente de Agricultura Familiar del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa. En comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 explicó que a raíz del inconveniente sanitario que se vive a causa de la emergencia, se están buscando alternativas para contribuir al sostenimiento de los productores locales. “Es positivo que aún en la provincia no tengamos ningún brote notificado. Esto nos permitió desde el Centro Regional del Senasa, que comprende tanto Misiones como Corrientes, elevar una propuesta al Senasa central para conseguir la habilitación de los movimientos de pollitos bebés desde incubadoras comerciales hacia los establecimientos de productores que comercializan en ferias francas, que es el espacio de organización que más nos planteó la necesidad de sostener su cadena de producción”, detalló.



Asimismo, remarcó que fue así que surgió la idea de establecer centros de distribución. “Hablamos con la Asociación Provincial de Ferias Francas y les pedimos que designen - en base a las necesidades y distancias - algunos lugares de la provincia para que en los propios locales de la feria funcionen estos centros. La Asociación nos sugirió ocho lugares, es decir, en Apóstoles, Campo Viera, Aristóbulo del Valle, San Vicente, San Antonio, Wanda, Eldorado y Jardín América. Los locales de la feria franca de cada localidad se van a acondicionar para la ocasión, para cumplir con normativas de higiene, limpieza y respetar la bioseguridad que es tan importante ante estos sucesos sanitarios”, especificó.



Indicó que hay un listado elevado por la Asociación y aquellos productores que solicitaron los pollitos van a tener que acercarse el día y en el horario señalado hasta el centro de distribución más próximo.



“Hoy en día, la comercialización de los pollitos es directamente de las incubadoras comerciales hacia establecimientos que cuentan con habilitación sanitaria. El sector de la agricultura familiar de Misiones todavía no ha podido cumplir con los requisitos necesarios para contar con la habilitación, por eso se diagramó esta línea de entrega. Los pollitos van a estar llegando hacia el viernes y la próxima semana”, resaltó.



Al mismo tiempo, manifestó que se trata de una importante organización que se viene haciendo de forma conjunta con la Asociación y en la que colaboran otros organismos nacionales, como el Inta, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, ministerios provinciales como Agricultura Familiar, Agro y Salud Pública, además de los municipios y el Ifai con técnicos de terreno.



El pedido ronda los 13 mil pollitos, y son cerca de 200 productores los que han hecho esta solicitud a través de la Asociación Provincial de Ferias Francas, con un tope de 70 pollitos por establecimiento rural.



“Una de las cuestiones que ha salido a causa de la emergencia, es que el comercio minorista que existía antes de la influenza en este momento está totalmente restringido. Mientras no se restablezca esto del comercio minorista tenemos esta alternativa que esperamos que salga bien y que se sostenga en el tiempo, para que otros productores puedan comprar. Es un desafío que lo tomamos entre todos y esperemos que salga adelante, que la experiencia sea positiva y se restablezca la cadena de producción”, concluyó.

Trámites para la habilitación de granjas avícolas

Desde la Secretaría de Agricultura Familiar dieron a conocer los requisitos para la habilitación de granjas avícolas familiares. Se necesita el certificado de autorización municipal o provincial, la inscripción al Renspa; al Renaf y al Repaf. Asimismo, las instalaciones deben tener cerco perimetral para aislar las aves de otras especies animales, los laterales de los galpones deben contar con malla fina para evitar ingreso de aves silvestres, contar con comederos y bebederos en cantidades adecuadas y distribuidos; además de un depósito de alimentos y medicamentos yun espacio físico para desechar residuos orgánicos y aves muertas. En tanto, se debe contar con un libro foliado para registrar novedades y un veterinario acreditado. Además de un correcto manejo sanitario.

De la chacra al campus de la Unam

Se vendieron unos 2.400 kilos de verduras a estudiantes, docentes y no docentes.

Agricultura Familiar de la provincia realizó una nueva entrega de combos universitarios en el campus de Ciencias Económicas. Así, se vendieron un total de 400 bolsones, que significan 2400 kilos de verduras. Lucas Carneiro, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura Familiar, indicó a El Territorio que “buscamos generar nuevos nichos de comercialización para los feriantes y es importante destacar que quienes solicitaron los combos no tienen como hábitos visitar las ferias, por lo que son nuevos compradores”.



“Hicimos una prueba piloto para empezar a replicar en otras casas de estudios. Esta semana cerramos el circuito que consiste en armar un link de reserva para llevar un control del alumnado, plantes docente y no docente que hace la reserva de combos. Los combos son de seis kilos con hojas verdes, mandioca, batata, cítricos, paltas, tomates y zapallos, entre otros. También hay un combo de merienda. Tiene un costo de $1500 y se inició con productores de Gobernador Roca y Yacutinga”, explicó. Mencionó que habrá un nuevo encuentro el 6 de junio próximo.



“Los agricultores que participan trabajan con herramientas digitales, tomaron capacitaciones con nosotros y junto al Silicon. Eso permite que tengan billetera virtual habilitada. También estamos trabajando en una plataforma virtual para las reservas y seguir realizando estos encuentros”, sostuvo.