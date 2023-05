Pissani, libre pero con restricción por golpear al repartidor de pizza

martes 16 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Santiago Pissani, de 55 años, recuperó su libertad luego de ser trasladado en la tarde de ayer al Juzgado de Instrucción Dos, donde le notificaron su excarcelación. Asimismo, le ordenaron la prohibición de acercamiento hacia la presunta víctima de la golpiza.



Ante la decisión del magistrado interviniente, el excampeón de artes marciales dejó la celda de la Comisaría Tercera de Posadas, en la que estuvo alojado por nueve días luego de haber sido denunciado por lesiones y amenazas hacia un repartidor de pizza.



Como oportunamente informó El Territorio, la posibilidad de que Pissani pueda recuperar su libertad esta semana, estaba muy cerca. Ya que Sebastián Lafuente, el joven agredido, presentó un escrito ante el fiscal Christian Antúnez, el último viernes.



En el texto, Lafuente manifestó haber llegado a un acuerdo de conciliación con el empresario. Esto fue una arista clave para acelerar la decisión del Juez, Juan Manuel Monte, respecto de la excarcelación del acusado.



Por lo tanto, el hombre de 55 años fue liberado pero seguirá sujeto al expediente que lo tiene como acusado de darle una salvaje golpiza a un moto delivery, ocurrido en los últimos minutos del pasado 1 de mayo, frente a su vivienda ubicada sobre calle Barrufaldi casi avenida Uruguay.



Según fuentes oficiales, este matutino pudo constatar que el acuerdo de conciliación fue firmado por la defensa del empresario y el joven antes de que termine la segunda semana del mes. No obstante, el juez de Instrucción Dos decidió otorgar la excarcelación recién pasado el fin de semana.



Fuentes del caso indicaron que Santiago Pissani llegó al Juzgado ubicado sobre la calle Santa Fe cerca de las 13, a bordo de una patrulla policial.



Sin esposas puestas, fue escoltado por un uniformado hasta la oficina del juez Monte, donde firmó la notificación y salió en libertad.



En tanto, no quiso dar declaraciones a la salida del edificio judicial. Pero adelantó que dará una conferencia de prensa en los próximos días.



La agresión

La agresión que fue viralizada y tema de interés en las últimas semanas, se conoció cerca de las 23.50 del primer lunes del mes.



Lafuente había acudido hasta el domicilio particular del empresario para hacerle entrega de dos pizzas, que este último había solicitado previamente.



En el domicilio, Pissani le había reclamado que su pedido estaba demorado, motivo por el cual le expresó que no pagaría el total de la comida, tirando la mercadería al suelo y diciendo de manera agresiva que se retirara.



Siempre desde la presentación hecha ante la Policía por parte del joven, la presunta víctima añadió que al retirarse del domicilio el hombre salió a enfrentarlo empujándolo de la moto, ocasionando su caída al asfalto. Luego, lo retuvo en el suelo dejándolo boca abajo.



Ante esto, Lafuente le pidió enérgicamente que lo dejara ir. Pero el empresario hizo caso omiso al pedido y comenzó a propinarle brutales golpes en su rostro. Después, en un momento, Pissani detuvo su agresión y amenazó de muerte al joven de 23 años si lo delataba.



“Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, le advirtió el campeón de distintas artes marciales, mientras volvía a su vivienda.



Por el incidente, según fuentes oficiales, Lafuente terminó con lesiones en el ojo, en el cuello -producto de la correa de su casco- y en el pómulo izquierdo.



Búsqueda policial

A lo largo de los días posteriores a conocerse la denuncia del motomandado, en donde además se viralizó un video que mostraba parte de la agresión, el caso sumó distintos condimentos.



Una de ellas fue la nota radial que el propio denunciado brindó dos días después por la mañana para dar su versión de los hechos, en donde decía que estaba tranquilo en su casa, a la espera de ser llamado por la Justicia.



Pero cuando una comisión policial fue en su búsqueda esa misma tarde a su domicilio no se puso a disposición de la Justicia y desde allí se lo buscó por distintos inmuebles de la ciudad.



Durante la entrevista radial, el comerciante y excampeón de lucha grecorromana aclaró que en ningún momento amenazó con un arma blanca a su denunciante. Y que se defendió de una primera agresión que recibió por parte del delivery.



Sobre el incidente, Pissani explicó que “cuando vino el muchacho yo interpreté que él no tenía nada que ver. Le dieron la pizza al pibe, y él me la trajo. Entonces yo le digo que está todo bien y que agarre la pizza que me vino fría y le lleve a esta gente porque no pueden hacer esperar dos horas y traerme la pizza fría”.



Reconoció que no tuvo una actitud acorde a la situación, pero negó haber empezado una agresión. “Estuve mal porque tiré la pizza al piso y después la levanté y se la di en la mano”, mencionó.



Según el relato hecho por el comerciante, la situación siguió con el joven argumentando que la devolución le haría perder su ingreso por el viaje, a lo que Pissani le contestó “vos llevale y si te descuentan la pizza, yo a vos te doy la plata mañana, y te voy a pagar el delivery de ahora”.



Allí contó que la conversación se descontroló y es cuando, según el empresario, el delivery comenzó con la agresión. “El chico se enoja. Empezó a filmar ahí, le pego un empujón y le digo que se vaya”. Ahí se baja y me dice, ‘te voy a cagar a trompadas’ y me mete una patada. Yo reacciono en defensa y lo tiro al piso, me subo encima y él no se calmaba. Lo toqué un poco, ni le pegué porque ahí se nota en el video que lo estoy palmeando. Y le hablo bien, le digo te voy a soltar, vos te vas a subir a tu moto y te vas a ir”, aclaró.



Aunque al ser consultado por el pedido de detención que pesaba sobre él, aseguró que hasta ese momento no había sido notificado de nada y que estaba en su casa. “Nadie me vino a buscar ni me mandaron una citación, porque si me mandan una citación yo voy al juzgado”, mencionó.



En relación a lo último, luego de cuatro días de ser buscado por distintos puntos de la ciudad, y cuando la policía lo tenía prácticamente cercado, el empresario decidió ponerse a disposición y se presentó en el Juzgado de Instrucción Dos para luego quedar detenido y alojado en la seccional Tercera.

Apoyo de colegas al denunciante

Repartidores, de distintas empresas, realizaron el pasado jueves 4 de mayo una protesta sobre la avenida Uruguay de la capital provincial, para dar su apoyo al joven de 23 años.



En su manifestación, además del acompañamiento al trabajador agredido y solicitar el arresto del comerciante, los autoconvocados también reclamaron mejores condiciones de trabajo para que no se repitan situaciones como las que vivió Lafuente.