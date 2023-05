La ACTC visitó el nuevo circuito de Eldorado

martes 16 de mayo de 2023 | 6:01hs.

El director de Planificación y Obras de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Roberto Argento, visitó ayer el autódromo Ciudad de Eldorado y recorrió el avance de la obra del nuevo trazado.



Agento recorrió todo el trazado y fue dando sus consejos sobre los trabajos técnicos que se tendrían que agregar, por ejemplo, los pianitos, desagotes en algunos lugares del circuito, el playón de boxes, la instalación de la energía necesaria para la obra. El integrante de la ACTC resaltó, sorprendido, que todo lo hecho hasta ahora está muy bien realizado y que nada de lo ya hecho hay que hacerlo de nuevo o arreglarlo.



“La verdad que están haciendo una obra bárbara, cuando esté terminado va a ser fantástico el autódromo”, dijo Argento en charla con medios de Eldorado.



Por su parte, el piloto del TC Pista Rudito Bundziak comentó que “fue una visita esperada y positiva, estamos tranquilos. Lo importante es que lo hecho hasta ahora está muy bien y no debemos modificarlo. Hablamos in situ sobre obras técnicas para el trazado. Satisfechos porque se está trabajando con conciencia pensando en tener un autódromo por mucho tiempo”.



“Fue una visita muy positiva, se trabajó todo lo que es seguridad en pista, los espacios que debemos dejar en las curvas para los autos que se despistan, también en el área de boxes coordinando la ubicación de los equipos y los baños. Realizamos una recorrida general y tenemos muy pocos puntos a corregir, quedamos en que en un tiempo no muy lejano vamos a volver a tener su visita para ir avanzando y sacar un autódromo avalado por la norma FIA con las exigencias internacionales”, comentó Sergio Zamparo, miembro del Automoto Club Enrique Seeber.