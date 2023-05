martes 16 de mayo de 2023 | 6:01hs.

“Cuando lo vi a Arias que venía enorme dije ‘si me rompo todo, me rompo, pero esa pelota la gano’. Por suerte entró. La gente estaba muy contenta y fue mi primer gol justo contra un grande”, recordó Gonzalo Valdivia sobre su primer tanto en la Liga Profesional.



El misionero de Platense abrió la goleada del Calamar ante Racing el domingo por la tarde en Vicente López que, además del tanto del posadeño, tuvo un valor agregado para el dueño de casa, que pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.



“Nos puso muy contentos porque estamos en una situación difícil y sirve para lo anímico, para afrontar una nueva semana”, explicó el de la Tierra Colorada.



Hoy Platense está en zona de descenso en la tabla de promedios y, con su buen triunfo ante Racing por 3-0, le acortó distancia a Sarmiento (J), Atlético Tucumán, Central Córdoba y Banfield en la pelea por quedarse en la Liga Profesional.



“Fue muy lindo el gol. Estaba nervioso, por la situación del equipo y porque fue mi primer partido de titular, pero también traté de disfrutar”, contó Valdivia, quien viene ganando minutos y preponderancia en el equipo que dirige Martín Palermo.



Valdivia fue reemplazado cuando Platense le ganaba 2-0 al Racing de Gago y cuando terminó el encuentro fue a buscar a su familia para festejar por la primera conquista en Primera.



“Cuando vi a mi familia me quebré. Me acordé de las veces que quise caer y todo el esfuerzo que hice está dando sus frutos”, se emocionó el posadeño, que durante la pandemia pensó en dejar de jugar al fútbol, cuando aún estaba en las inferiores de Banfield.



Para Valdivia ahora todo sigue como antes. La meta es ganarse más minutos en Primera, mantener la titularidad y conseguir el objetivo colectivo de quedarse en la Liga Profesional con el Calamar.



El fin de semana que viene, Platense tendrá un duro cruce ante River en el Monumental. Los de Palermo visitarán al Millonario el domingo desde las 20.30 en el cierre de la fecha.