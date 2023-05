Biden y republicanos apuran un acuerdo

martes 16 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, iniciaron una semana crítica para las negociaciones sobre el techo de la deuda con la esperanza de hallar puntos comunes sobre el gasto y regulaciones energéticas para evitar una cesación de pagos.



Antes de la reunión prevista para el martes entre el demócrata Biden, McCarthy y los otros tres principales líderes del Congreso, las dos partes no parecían estar cerca de un acuerdo. La Casa Blanca no descartó los topes anuales de gasto que, según los republicanos, deben acompañar a cualquier aumento del límite de deuda del país, fijado en 31,4 billones de dólares. En tanto, los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, no insistirían en otras condiciones que la Casa Blanca consideró fuera de los límites.



Biden dijo a periodistas el domingo que pensaba que ambas partes querían llegar a un acuerdo. “Creo que podremos hacerlo”, afirmó. McCarthy se mostró mucho más pesimista a su llegada al Capitolio ayer. “Sigo pensando que estamos muy lejos”, dijo a periodistas. “Quieren aparentar que están participando en una reunión, pero no lo están. No se están tomando nada en serio”.



Biden se reunirá con McCarthy; el líder de la mayoría demócrata en el Senado hoy, un día antes de su partida para una reunión del Grupo de los Siete (G7) en Japón. El viaje dejará poco tiempo a ambas partes para llegar a un acuerdo antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas, algo que podría ocurrir el 1 de junio.



Según los economistas, el primer impago de la historia de Estados Unidos sumiría al país en una recesión e inyectaría el caos en los mercados financieros mundiales, y el estancamiento ha empezado a preocupar a inversores y consumidores.