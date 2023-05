“El FdT no está muerto”, dijo en La Pampa Alberto Fernández

martes 16 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández participó ayer de un acto en La Pampa, junto al gobernador reelecto de esa provincia, Sergio Ziliotto, y aseguró que el oficialismo “no está muerto”, tras las victorias electorales del domingo.



“Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía”, sostuvo el mandatario, en clara alusión al precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.



En otro claro mensaje hacia Milei, Fernández sostuvo: “Nos quieren hacer creer que tienen las soluciones de los problemas que crearon. Impactante ¿no?”, remarcó, para luego agregar: “Les pido que no le entreguen el país a los mentirosos, a los que nos dicen que pueden resolver la inflación en cinco minutos y después la duplican”. Además, señaló que en las últimas elecciones provinciales, el partido liberal no viene consiguiendo buenos resultados: “Cada vez que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina”.



Este domingo, en los comicios de Salta, el representante del liberalismo, Emiliano Estrada, quedó en la tercera posición con 16,17% contra el 47,52% que logró Gustavo Sáenz por el oficialismo. Del mismo modo, en Tierra del Fuego, la candidata liberal, Andrea Almirón, fue la tercera fuerza provincial con un 7,48% contra el 51,26% que obtuvo el gobernador Gustavo Melella. Además, la semana pasada, Martín Menem en La Rioja fue otro de las caras del liberalismo en el interior del país, también fue relegado a la tercera posición con un 15,6% de los votos.



El Presidente hizo hincapié en la nueva victoria que obtuvo el peronismo en La Pampa, donde gobierna desde el regreso de la democracia en 1983: “El pueblo de La Pampa dio una muestra de su enorme apego a la democracia. Con un enorme nivel de participación ratificamos que nos gusta elegir. Hoy se discutió un modelo de gobierno. Casi la mitad de los pampeanos nos han ratificado. Seguramente serán momentos de alegría y festejos”.



Sergio Ziliotto, gobernador de la provincia, fue reelecto con un 47,59% y quedó por encima de Martín Berhongaray, candidato de Juntos por el Cambio que alcanzó el 42,05%. Por su parte, la Libertad Avanza, el frente de Milei, no logró designar ningún candidato en la discusión política de esa provincia en el turno electoral del pasado domingo.