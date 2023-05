La serie El Oso ya tiene fecha de estreno y tráiler

martes 16 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El caos, el dolor y la cocina están de vuelta. El oso (The Bear) lanzará su segunda temporada en junio de este año para Estados Unidos a través de Hulu y ya se conoció el primer tráiler oficial. La serie original de FX es protagonizada por Jeremy Allen White (Shameless) en rol de Carmy Berzatto, un joven chef que dejó atrás su trabajo como parte de la elite gastronómica para regresar a casa en Nueva York y dirigir el restaurante de su fallecido hermano.



Según la premisa oficial, la ficción televisiva “trata sobre la comida, la familia, la locura de la rutina, la belleza del sentido de urgencia y las desventajas empinadas y resbaladizas. Mientras el joven chef Carmy lucha para transformar tanto a The Original Beef of Chicagoland como a sí mismo, trabaja junto a un equipo de cocina tosco que finalmente se revela como su familia elegida”.