‘Avatar, el camino del agua’, llega en junio al streaming de Disney

martes 16 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Avatar: el camino del agua (Avatar: The Way of Water) es el título que llevó la nueva película de James Cameron (Titanic) para la enorme franquicia cinematográfica que debutó en cines por el año 2009. Sam Worthington y Zoe Saldaña retomaron sus protagónicos más de una década después para dar vida a este mundo fantástico que mezcla los géneros de ciencia ficción y drama bélico.



Tras su exitoso paso por salas en 2022, finalmente la secuela llegará a todos los hogares a nivel mundial. Ayer, Disney+ confirmó que lanzará el film en su catálogo el 7 de junio de 2023. Su estreno en pantalla grande tuvo lugar en diciembre del año pasado y se convirtió en uno de los más enormes de la temporada.