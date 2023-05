Masacre de Monte: un perito balístico descartó que dos policías hayan disparado al suelo

lunes 15 de mayo de 2023 | 18:41hs.

Un perito balístico aseguró que dos de los cuatro policías bonaerenses acusados por la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial y posterior choque ocurrida en 2019 en San Miguel del Monte, dispararon contra el auto en el que viajaban las víctimas y descartó que los agentes hayan disparado en dirección al piso.

De esta manera, al declarar en el juicio por jurados que se lleva adelante en los tribunales platenses, el perito criminalístico Lucas Basanta complicó a los policías acusados Rubén Alberto García, Manuel Monreal, Leandro Ecilapé y Mariano Ibáñez al contradecir la teoría del abogado defensor Guillermo Baqué, quien sostiene que los agentes habían efectuado disparos en dirección al piso.

El testimonio de Basanta, que hizo foco en la bala nueve milímetros hallada en el muslo izquierdo de una de las víctimas, Gonzalo Domínguez (14), abrió la sexta audiencia del juicio por jurados que se le sigue a esos agentes por los homicidios del adolescente de 14 años y sus amigos Danilo Sansone (13), Camila López (13) y el misionero Aníbal Suárez (22).

En la sala de audiencias se encontraba escuchando la declaración del perito la mamá de Gonzalo, Susana Ríos, quien pidió retirarse cuando el testigo comenzó a dar detalles del disparo que hirió a su hijo.

"La deformación del proyectil está en la parte frontal y no tiene una característica rugosa. Puede ser que haya impactado contra un hueso o contra un telón de interposición, como puede ser una chapa del automóvil, y después ingresa al cuerpo de la víctima. No me da la sensación que haya impactado contra una superficie dura y plana", explicó Basanta ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de la capital bonaerense, Carolina Crispiani.

Por otra parte, el especialista, adjudicó dicho disparo a un arma Bersa Thunder Pro número 13-H57836, la cual era el arma reglamentaria de Manuel Monreal, y contó el procedimiento para identificarla.

"Cuando se produce un disparo, dentro del arma el cartucho se descompone en el proyectil y la vaina servida. Los cañones de las pistolas tienen en la parte interna el estriado. Son canaletas dispuestas dentro del cañón. A nivel microscópico dejan marca en la superficie del proyectil. Son las huellas digitales del cañón, que quedan plasmadas sobre el proyectil", describió el perito.

A su vez, Basanta adjudicó las cuatro vainas servidas secuestradas durante la instrucción de la causa al arma reglamentaria del capitán García. "Las vainas también tienen huellas del arma con la que se disparó, ya que impactan contra una superficie llamada espaldón y quedan marcadas", explicó.

La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto al joven misionero de 22.