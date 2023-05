Chofer de Uber atrincherado: “me manejo, vivo y me mantengo con el auto”

lunes 15 de mayo de 2023 | 14:01hs.

Lo que se suponía que sería otra mañana tranquila de trabajo se convirtió en un dolor de cabeza para un conductor de Uber. Luego de que bajara a un pasajero en la terminal de ómnibus de Posadas, un inspector municipal solicitó los papeles de su auto y ordenó la retención del vehículo alegando que se trataría de una empresa ilegal para la Municipalidad. El hombre estuvo atrincherado unos 40 minutos dentro del vehículo dado que por su condición de discapacitado motriz le cuesta mantener el equilibrio.

Uber es una empresa proveedora de movilidad como un servicio, tanto para viajes cortos como para enviar o recibir artículos, ofreciendo a cada chofer la posibilidad de manejar sus horarios.

“Si sabía que no estaba permitido me hubiera ahorrado un dolor de cabeza. Me quedaba en casa y veía qué otra cosa puedo hacer para arreglarme porque no me alcanza como pensionado por mi discapacidad”, dijo Pablo López, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. En ese marco, explicó que tiene una amputación debajo de la rodilla debido a la diabetes y que vive solo con su hijo de 6 años luego de perder a su esposa el año pasado.

“Alcé a un pasajero en la Avenida Alem y le llevé hasta la terminal. Bajó, me pagó y se acerca un inspector municipal pidiendo la documentación del vehículo, mi cédula del auto y mi carnet de conducir. Le dije que trabajo como Uber y me dijo que iban a tener que secuestrar el auto porque Uber es ilegal a la Municipalidad y me dijo un número de ordenanza”, detalló sobre la situación que le tocó vivir. En ese momento, decidió quedarse alrededor de 40 minutos en el vehículo y respondió que “no tenía inconveniente en que haga su trabajo pero sin el auto no me podía quedar”.

“Me manejo, vivo y me mantengo con el auto; tengo una amputación debajo de la rodilla y me cuesta mucho movilizarme como una persona normal. Hace un mes y medio volví a manejar y no cuento con el equilibrio para manejarme solo”, recalcó.