Martín Demichelis, tras la dura derrota de River ante Talleres: “Nos vamos a levantar”

lunes 15 de mayo de 2023 | 11:00hs.

River cayó en Córdoba por 2-1 ante Talleres. Es una provincia que no le trae buenos recuerdos a Martín Demichelis, ya que en esta Liga Profesional también perdió por el mismo resultado ante Belgrano.

El entrenador habló en conferencia de prensa y se mantuvo en la línea que intenta transmitir tanto en el triunfo como en la derrota: “El factor emocional es uno de los más importantes, no creo que el equipo se haya relajado. Por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto a la profesión. No tengo dudas de que nos vamos a levantar. Conocimos la derrota después de 10 partidos y dos clásicos”.

Si bien en un momento estuvo perdiendo por dos goles de diferencia, el director técnico se mostró satisfecho con el final del partido: “Terminamos dentro de todo bien, haciendo el 2-1, dominando en cuanto a la posesión e intentando llegar por todos lados, pero no se pudo. Hay que felicitar a Talleres, que ante el mínimo error nos hizo sacar del medio”.

Demichelis explicó por qué decidió no incluir a Rodrigo Aliendro en la formación inicial: “Talleres juega similar a un sistema táctico que usó Huracán, para defender un 4-4-2 y cuando la tienen 4-2-3-1. Veíamos que se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, se partía el equipo en un 5 contra 5. Nosotros nos defendíamos con seis y pretendíamos robar para hacer daño con De la Cruz, Nacho, Barco y los dos puntas jugando mano a mano. En Huracán salió bien y acá no. Estábamos convencidos, ellos no tenían mucha gente en el medio, se partían muchísimo. Por eso lo entrenamos desde el principio de la semana”.

Por último, insistió en la explicación de su planteo: “Jugando con rombo, los laterales siempre están abiertos y altos. Creo que perdimos por adentro en algunos casos. Es un sistema que nos dio muchísimo, de atacar con los laterales abiertos como piden ustedes, pero también tiene esto. Perdimos. Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la puso bien difíciles, cosa que no nos venía pasando”.