Boca se recuperó del Superclásico y derrotó a Belgrano

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Boca venció 2-0 a Belgrano y logró su objetivo de reponerse de la caída ante River por 1-0 en el Superclásico. El Xeneize se reencontró con su versión de los partidos previos en los que levantó el nivel y sumó de a tres.



En la Bombonera, el duelo comenzó friccionado, con poca claridad en el juego y escazas oportunidades en ofensiva. Recién a los 11 minutos, el Xeneize pudo rematar al arco defendido por Nahuel Losada: tras un centro desde la izquierda lanzado por Sebastián Villa, Darío Benedetto se elevó en área, cabeceó, pero su tiro pasó muy por encima del travesaño.



La más clara de la primera parte fue a los 27’, cuando Martín Payero erró un gol de manera insólita. El ex Banfield, luego de una notable jugada colectiva no llegó bien afirmado al área, le pegó mal y colgó su derechazo muy lejos del arco del Pirata.



En el complemento, el equipo de Jorge Almirón se hizo cargo del encuentro y anotó dos tantos en una ráfaga de tres minutos. El 1-0 fue obra de Payero, quien a los 4’ se redimió gracias a un remate fuerte desde fuera del área, con la complicidad de Losada.



A los 7’, Benedetto hizo el 2-0, aunque con algo de polémica, ya que todos los jugadores del Pirata reclamaron offside de Payero. La jugada se originó en los pies de Luis Advíncula, quien tiró un centro desde la derecha, el ex mediocampista del Taladro quiso intervenir, pero le erró a la pelota y el Pipa la empujó.



El juez de línea anuló la acción por el fuera de lugar, pero el VAR después lo convalidó.



Después del 2-0, Boca se dedicó a cuidar la pelota y el resultado y festejó ante su gente. En la próxima fecha, el Xeneize irá ante Argentinos.