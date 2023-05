Fue un garrón

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:01hs.

River tropezó con Talleres en Córdoba: perdió por 2-1 por la 16° fecha y, si bien su liderazgo de la Liga Profesional no corría riesgo, sufrió ante un equipo en alza que se puso tercero.



El conjunto de Javier Gandolfi fue el gran protagonista del partido, más allá de los momentos en los que los de Martín Demichelis intentaron robarle cartel. Aunque, más de una vez, fueron los errores visitantes los que le dieron vida. El primer fruto que rindió la presión arriba le permitió en el inicio poner contra las cuerdas al Millonario, cuando Franco Armani debió salir del área a cortar a Ramón Sosa y tras el rebote el árbitro Nicolás Ramírez vio penal de Esequiel Barco sobre Sosa, aunque debió retractarse vía VAR porque había sido falta en ataque.



Los gritos aparecieron en el complemento. Con la visita de mejor semblante, a los 17’ se despertó el cordobés cuando River perdió una pelota en ataque y Sosa tomó la lanza para atropellar desde su campo, desbordar por izquierda y enviar un centro atrás que se desvió en el taco de Enzo Pérez y le quedó a Rodrigo Garro para definir de frente ante Armani. Enseguida, Demichelis mandó a la cancha a Pablo Solari y Matías Suárez, pero a los 28’ Sosa le bajó una pelota a Garro que, desde la izquierda, sacó un remate cruzado al ángulo para aumentar con un golazo espectacular.



Ya más lejos en el marcador, la Banda no se rindió y logró el descuento a los 34’, con un centro cruzado desde la derecha de Milton Casco que cabeceó Suárez.



Pero luego supo apretar los dientes el local y no sufrir asedios en los metros finales. River intentó con ímpetu pero se encontró con unos rivales dispuestos a dejar todo para evitar la igualdad.



River manda con 37 puntos y SAn Lorenzo se acercó a 5 (32) en la parte alta del torneo.