Con un hombre menos, Defensa y Justicia empató con Estudiantes

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Defensa y Justicia y Estudiantes igualaron 1-1 en Florencio Varela con goles de Nicolás Fernández para el Halcón y de Benjamín Rollheiser para el Pincha.



A los 22 minutos, Kevin Gutiérrez cometió un error en la salida, Benjamín Rollheiser le robó la pelota y cuando el delantero se iba en soledad hacia la inmensidad de Ezequiel Unsain, el volante central del local le cometió una infracción y se fue expulsado.



Sin embargo, con uno menos y a los 37’, Nicolás Fernández capitalizó un error grosero de Jorge Rodríguez. El movedizo atacante del Halcón eludió a Mariano Andújar y con los tres palos a su merced abrió el marcador.



No obstante, el Pincha no se iba a quedar de brazos cruzados y fue en busca del tanto que ponga cifras iguales en el marcador. Llegó a los 46’ de la primera mitad cuando Benjamín Rollheiser se hizo dueño de un rebote largo de Unsain y con un derechazo violento -y cruzado- infló la red.



Ambos quedaron en la zona alta de la tabla de posiciones, pero no pudieron acercarse a la cima.