Misiones avanza con la producción de hidrógeno y amoníaco verde

lunes 15 de mayo de 2023 | 5:00hs.

La provincia de Misiones se encuentra avanzando a pasos agigantados en la carrera de la sustentabilidad, y en sintonía con ello, en la generación de energías propias. En ese marco, el proyecto de hidrógeno verde que se viene trabajando hace más de dos años en el Parque Industrial, es una referencia y marca las pautas a seguir en ese sentido. Pero además, en paralelo, los investigadores del Parque Industrial buscan sumar una nueva arista que posicionaría a la tierra colorada dentro del mercado mundial: la producción de amoníaco verde.

Sobre toda la labor que lleva adelante el equipo de trabajo dentro de la planta ubicada en Posadas se refirió Christian Piatti, presidente del Parque Industrial y de la Innovación, quien además explicó a El Territorio el impacto que esta producción propia tendría para la independencia energética, y los frenos que tienen debido a la falta de reglamentaciones nacionales.

Hidrógeno

El proyecto Hidrógeno Misiones nace de la latente necesidad en Misiones ante la falta de acceso al gas natural para uso domiciliario. De acuerdo a lo que resaltó Piatti, la iniciativa arrancó hace dos años y medio, al visualizar esta problemática. “Pensamos en generar nuestro propio gas en Misiones, nuestro propio vector energético. A partir de esto salió la hidrólisis del agua, utilizando energía solar y agua. Como resultado tenemos gas combustible que puede reemplazar el uso de gas domiciliario en un 100%, e incluso utilizarse en los motores nafteros como ocurre en Buenos Aires con el GNC, entonces en vez de gas natural comprimido, utilizaríamos hidrógeno comprimido”, indicó el ingeniero mecánico.

En ese marco, expresó que se realizaron las pruebas para determinar si podría utilizarse de forma domiciliaria y funcionó perfectamente. También así, se hicieron pruebas en motores de combustión interna, lo que también tuvo resultados positivos. De hecho, hay un generador en el Parque Industrial que funciona con hidrógeno.

Una de las características más importantes de todo esto es que tiene cero contaminaciones. “Por ejemplo, en el generador que tenemos acá, al usar hidrógeno, por el caño de escape sale agua, es decir el residuo de combustión es agua. No hay carbono en la atmósfera, es una de las energías que se llaman limpias y menos contaminan el ambiente. Esa es la esencia de todo el proyecto”, detalló Piatti.

La idea del equipo del Parque Industrial es llegar a la masificación del hidrógeno verde y la independencia no sólo en lo que refiere al gas de uso domiciliario, sino también en los combustibles utilizados en vehículos, como las naftas. Empero, se encuentran con una enorme pared en este sentido y es la falta de reglamentación nacional que impide continuar con la iniciativa en ese rumbo. Al no tener una norma, no se puede comercializar ni transportar ese gas combustible.

“El país está atrasado en ese sentido. También ocurre a nivel mundial, no todos los países tienen una reglamentación al respecto. Por su parte, la provincia tiene una ley donde promociona el uso de generación de energías renovables y está incluido el hidrógeno. Pero por la falta de avance de Nación, hoy por hoy, todo lo que hagamos puede ser solamente experimental. Cuando el gobierno saque la reglamentación, ahí si nuestro plan es escalar al resto de los parques industriales de la provincia, distribuir al resto de la provincia pequeñas plantas de generación de gas y motivar el comercio de esa manera”, sostuvo Piatti y agregó: “Para que eso suceda, tenemos que ir impulsando esto, para mostrar a la gente el uso y que se ponga en agenda política. Mostrar las opciones, que realmente funciona, y el impacto, para que se empiece a reglamentar”.

Amoníaco verde

Por otro lado, a medida que el equipo de trabajo fue avanzando con el proyecto, comenzó a pensar la posibilidad de exportar esa energía. No obstante, pudieron ver que exportar hidrógeno hoy en día es muy complejo, debido a que la logística mundial aún no está preparada para el transporte de este gas de manera industrial.

Por eso, decidieron avanzar en otra línea de investigación y se adentraron en lo que es el amoníaco verde. “El amoníaco verde sí se exporta como líquido, hay barcos a nivel mundial preparados, hay logística mundial de amoníaco. Y en eso estamos ahora, en una pequeña plantita, trabajando para desarrollar amoníaco verde”, adelantó el presidente del Parque Industrial.

De acuerdo a lo que adujo, el amoniaco es el mayor fertilizante a nivel mundial y en el país hay consumo de amoníaco por todos lados. Por ejemplo, se puede ver en los elementos de limpieza y también es un gas combustible, por lo que tiene esa utilidad también. Incluso a nivel global ya se está pensando en que haya barcos que funcionen con amoníaco, aunque es muy reciente todo.

Un dato importante es que el 90% del amoniaco del mundo es gris, porque es realizado a partir del gas, que no es energía renovable. Mientras que sólo el 10%restante es verde, producido por energía renovable. Este último sería el caso de la producción misionera. “Estamos viendo la posibilidad, trabajando en los reactores porque para producir amoniaco se utilizan unos reactores que realmente para hacer pruebas no hay, los fabricantes los hacen grandísimos. Comprar significaría mucho millones de dólares. Pero los chicos están planteando un modelo a escala de un reactor de amoniaco para hacer las pruebas y con ello se puede entrar a un mercado mundial muy importante. Al ser baja la demanda mundial, con una inversión no tan grande, podemos entrar. Muchas veces el mercado te pide mucho y entonces no podes entrar por falta de producción. Pero en este momento podemos entrar con una inversión provincial, y esa es la estrategia a partir de este gas combustible”, detalló Piatti.

En el discurso

En el discurso del 1 de mayo, el gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad atestó que “en materia de energía presentamos el proyecto de Hidrógeno Misiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Egipto. A través del Consorcio de Hidrógeno en conjunto con el Inti y el sector privado desarrollaremos lo que será el primer hidrolizador fabricado en nuestra provincia y este año 2023 ya nos encuentra proyectando pruebas en motores de combustión interna para movilidad sustentable”.

En ese sentido, el presidente del Parque Industrial especificó que “el Parque Industrial tiene un proyecto con junto con el Inti para hacer un consorcio de hidrógeno y la idea es que se fabrique el primer hidrolizador. Así, la iniciativa busca activar también la industria nacional de esto que no hay”.

El equipo de trabajo de la planta de Hidrógeno Misiones se conforma de ingenieros y técnicos de diferentes ramas, además del sector administrativo con abogados y contadores, lo que deja entrever que este tipo de proyectos tiene como impacto directo la generación de empleo genuino de profesionales. Este también es uno de los objetivos que persigue el proyecto con la intención de que se replique la producción en distintos parques industriales de la provincia.

“Sabemos que en algunos tantos años se viene un nuevo mundo, vamos a tener autos a hidrógeno por ejemplo por lo que habrá que realizar capacitaciones en ese sentido. Llevará años su desarrollo pero en algún momento habrá surtidores donde en vez de cargar nafta, cargues hidrógeno, como en Buenos Aires cargan GNC”, dijo Piatti. Si bien hay otras provincias como Tucumán, Neuquén y Río Negro que también avanzan en igual sentido, Misiones es la que está más avanzada en nivel de pruebas. “Nos falta la gestión nacional para la reglamentación y para recursos e inversión, que se incluya en la agenda política”, mencionó el ingeniero Piatti.

Al tiempo que atestó: “Venimos trabajando desde hace más de seis meses con el amoníaco, tenemos hecho un plan de negocio para una planta de producción de amoníaco verde. Si aparecen los fondos podríamos avanzar. Vamos dando pasos en lo que podemos tanto con hidrógeno como con amoníaco verde. Sabemos que si tenemos un combustible de generación propia, tenemos independencia energética de naftas. Es lo mejor que nos puede pasar, no tener que depender del gas ni tampoco del combustible, como provincia seguimos trabajando para ello”.