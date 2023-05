Sáenz, Ziliotto y Melella fueron reelegidos al frente de sus provincias

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Salta, La Pampa y Tierra del Fuego pudieron elegir ayer a sus gobernadores. En las tres provincias no hubo sorpresas y volvieron a ganar los actuales mandatarios que resaltaron el modelo local de sus administraciones. En tanto en San Juan sólo se realizaron elecciones legislativas y para intendentes. Mientras que en Tucumán, por el fallo de la Corte Suprema que no permitió la elección de gobernador y vice, decidieron suspender los comicios.



Ayer el gobernador de Salta y candidato a la reelección, Gustavo Sáenz, consiguió una amplia ventaja en los comicios provinciales y obtenía mas del 45,5% por ciento de los votos cuando se había escrutado el 95,58% por ciento de las mesas, en un escrutinio que se realizaba en forma muy veloz por el uso del sistema de Boleta Única Electrónica.



Sáenz (Alianza Gustavo Gobernador) obtenía el 47.11 por ciento de los votos mientras el postulante de Juntos por el Cambio Miguel Nanni conseguía el 21,51% por ciento. En tercer lugar se ubicada Emiliano Estrada (Frente Avancemos) con el 15, 57 por ciento de los votos. Ayer, después de emitir su voto, el gobernador reelecto se despegó de una posible lectura nacional de su victoria. “Es una elección absolutamente provincial”, enfatizó. “Desde el año 2015 empezamos un proyecto local que tiene que ver con las necesidades de la provincia. Venimos reclamando un federalismo desde hace mucho tiempo y no solo lo hago yo, también un grupo de gobernadores con el que entendemos que hay una asimetría muy grande en el país”, enfatizó



En La Pampa, Sergio Ziliotto logró un triunfo, con un 48% de los votos, que va a estirar a 44 años la hegemonía peronista en la provincia. En la elección hubo una participación del 74% de votantes. En la noche de ayer el candidato y diputado radical Martín Berhongaray reconoció la derrota.



Para compartir la victoria esperan hoy en Santa Rosa, la visita del presidente Alberto Fernández.



Luego de votar, Ziliotto sostuvo que “el pueblo nunca se equivoca, la gente premia o castiga” El histórico dirigente del PJ destacó: “No prometimos nada distinto a lo que hemos hecho y el objetivo es profundizar un modelo de provincia”.



En Tierra del Fuego, por otro lado y con más del 40% de los votos escrutados, el gobernador kirchnerista Gustavo Melella (Forja) logró ser reelecto en primera vuelta con más del 50% de los votos. La oposición - que llegó partida a la elección- queda a más de 40 puntos de distancia. En segundo lugar, con casi el 10%, se ubicó el candidato de un sector del PRO: el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani, apoyado por Horacio Rodríguez Larreta. “Yo no creo en la grieta, la grieta es un negocio que le sirve a unos pocos. En Tierra del Fuego no hay grieta. En nuestra lista de legisladores tenemos candidatos que vienen de varios partidos, porque expresan la unidad de los fueguinos”, dijo en declaraciones a la prensa luego de emitir su voto.

Lenta elección en San Juan: se definiría hoy

La difusión de los resultados de las elecciones en San Juan se demoraba ayer por la noche debido a la multiplicidad de candidatos a diputados, intendentes y concejales y a la diversidad de sistemas para el cálculo en las distintas categorías.



Pasadas las 20, la página oficial del Correo Argentino no ofrecía cifras oficiales en ningún distrito ni categoría y fuentes allegadas a los comicios habían indicado que quizás luego de las 22 podría haber resultados con alguna tendencia.



No obstante, las cifras definitivas se conocerían recién a partir de las primeras horas de hoy. Alrededor de 600 mil sanjuaninos estuvieron habilitados para votar intendentes, diputados y concejales. Se estimó que la participación en los comicios, rondó un 75%. Las demoras en el cuarto oscuro, producto de la gran cantidad de boletas, generaron en el día una postal de largas filas frente a las mesas de los establecimientos educativos. El diputado nacional y ex gobernador José Luis Gioja, que enfrentaba a Uñac en estos comicios, dijo ayer al votar en la Escuela Cecilio Avila de Rawson que “es lamentable que no se pueda elegir gobernador este domingo”, aunque fue uno de los que objetó la presentación del actual mandatario.

Uñac: “Yo tomé el camino de acatar el fallo”

Luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia suspendiera la elección para la gobernación en San Juan, los ciudadanos de esa provincia pudieron ayer elegir a quienes ocuparán las 36 bancas disponibles en la Legislatura provincial, además de 19 intendentes municipales y respectivos concejos deliberantes, sin que se sepa todavía qué pasara con la postulación del gobernador Sergio Uñac.



Ya entrado al mediodía, el mandatario fue a votar a una escuela de Pocito, ocasión en la que reiteró sus críticas al Máximo Tribunal, insistiendo en que “acató el fallo (que suspendió las elecciones a gobernador) pero no lo comparte”. Además, calificó la jornada como un “hecho raro e inédito”.



“Hemos cumplido el fallo de la Suprema Corte. No lo compartimos, desde ya, pero lo cumplimos. Así que se están votando todas las categorías exceptuando gobernador y vice, un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos y acatamos el fallo”, expresó el funcionario provincial una vez fuera del cuarto oscuro.



En este sentido, reiteró: “Yo tomé el camino de acatar el fallo. Soy abogado, mi profesión es esa, y no puedo no acatarlo. Puedo no compartirlo, que es lo que estoy expresando, pero hay que acatarlo”. De todas formas, Uñac insistió con reproches a la Corte Suprema y cuestionó que “va a haber una cámara conformada y no va a haber gobernador”. “Por ahí el fallo eso no lo contempló”, señaló y sugirió que “fue una medida extemporánea” en base a la poca anticipación con la que se dictó el fallo que suspendió las elecciones de ayer.



“Si eran 30 días quizás no estaríamos votando hoy, o estaríamos votando con boletas completas, con todaslas categorías. Pero tres días antes, la declaración interamericana de derechos humanos dice que no se deben vulnerarlos derechos políticos de la sociedad. La sociedad me expresa que quería votar y definir todo”, agregó.



Además, el mandatario provincial apuntó contra el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y sostuvo: “Lo único que sé es que anticipó en San Juan, una semana antes, lo que la Corte hizo una semana después. Vino acá una semana antes de la suspensión y dijo ‘la Corte se tiene que expedir porque esta persona está inhabilitada”.



Asimismo, añadió: “Yo creo en la Justicia, lo digo en serio. Creo que la Justicia se va a expedir y los invito a todos a leer el Artículo 175 anterior y el 175 posterior, van a ver que está eliminada la inhabilidad o vinculación entre el gobernador y el vice además en el momento donde se modificó la Constitución yo era intendente, yo no modifiqué la Constitución”.



“La constitución me habilita a un período más”, afirmó Uñac y concluyó: “Hay que ceñirse a lo que dicen las constituciones, y si no te gusta tenés que promover un cambio constitucional, una reforma. Lo básico para un país es el respeto a las instituciones, y la vulneración de tres días antes paralizar una elección con un proceso disparado y una campaña terminada, es suspicaz”.