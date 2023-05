Caries: principal problema en la salud bucodental de los misioneros

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:06hs.

La formación de caries es uno de los problemas más frecuentes en niños y adultos de la provincia. Se trata de pequeñas zonas dañadas de forma permanente en la superficie de los dientes, que se convierten en aberturas u orificios. Según especialistas, las causas se deben a la falta de higiene y a un alto consumo de azúcares.



En diálogo con El Territorio, la responsable del Servicio de Odontología del Hospital Fernando Barreyro, Hilda Fabiana Morales, contó que las consultas en su mayoría son por caries, dolor, flemones y traumatismos en menor grado. “Las tres primeras están relacionadas a falta de cepillado y alto consumo de dulces ya sea en alimentos o bebidas”.



Entre esos alimentos dulces, aparece el alto consumo de golosinas y jugos que tienen como principal ingrediente la leche de soja. Esa leche es muy cariogénica así como las diferentes harinas, que en su degradación generan azúcares.



En este contexto, en el nosocomio trabajan cinco profesionales y atienden hasta 50 niños por día. Entre las consultas, aparecen dos o tres casos diarios de urgencia, ya sea por dolor o traumatismos.



“También trabajamos en la educación y prevención de la salud bucal, además del tratamiento odontológico. Los chicos vienen a la consulta con su cepillo de dientes y en la jornada del Día Mundial de la Salud Bucal realizamos una jornada en donde los niños pintaron dibujos y se les entregó 200 cepillos”, detalló Morales.



Por su parte, la odontóloga Natalia Pucheta, explicó que la concientización debe comenzar desde el embarazo. “Hay que enseñar a las madres que desde el nacimiento se deben limpiar las encías con una gasa para evitar la formación de hongos. Además, lo mejor que le puede pasar al niño es el amamantamiento, ya que hará que el hueso maxilar crezca correctamente, que haya una buena función en la respiración y en la forma de tragar”.



Primeros cuidados

Según destacaron las especialistas, alrededor de los seis meses de vida, aparecen los primeros dientes. A partir de ahí debe comenzar la higiene con un cepillo especial luego de cada comida.



“Tanto la leche materna como la de fórmula tienen azúcar y ese azúcar sirve para el desarrollo de las bacterias. Por eso también es importante una limpieza extrema en tetinas, cubiertos y chupetes”, remarcó Pucheta.



En la misma línea, la profesional indicó que la mamadera no es recomendable ya que el pezón cumple una función primordial en el desarrollo de los dientes. No se recomienda endulzar preparaciones, debido a que es un agregado innecesario al paladar infantil.



“Como mínimo, hay que cepillar los dientes cuatro veces al día. Si el niño consume otro alimento o golosinas fuera del horario habitual, también debe lavarse. El cepillo es la única vacuna contra las caries y un método efectivo de prevención”, añadió la responsable del servicio del Hospital Barreyro.



Precisamente, tanto si un chico o adulto consume dulces al menos cinco veces al día, la boca genera un ácido y ahí comienza el formado de caries. En contraposición, la saliva no puede combatir la acidez formada por el azúcar y esto sumado a la falta de un cepillado profundo, intensifica la reproducción de bacterias cariogénicas.



Consumo de caramelos

En cuanto al consumo de chicles y caramelos de menta que tienen como fin combatir el mal aliento, odontólogos afirman que también interfieren en la salud bucal. Después de tomar un tereré de jugo en sobre o masticar un chicle, se requiere una higienización bucal.



“Insistimos a las madres y a los niños sobre la importancia de la higiene y la reducción del consumo de azúcar. Los dulces no afectan solamente a los dientes, sino que conlleva a un montón de enfermedades sistémicas como diabetes y obesidad”, mencionó Pucheta.



Asimismo, en cuanto a la edad en donde predominan las caries, la profesional contó que en general es a los 8 años. En esa edad, los dientes de leche o temporarios, se llenan de caries y según expresó la profesional existe una idea de que ese diente de leche no importa. De esa manera se generan infecciones que producen dolor y caries.



Importante consultar

Desde edades tempranas, la evaluación odontológica puede determinar si el niño requerirá el uso de ortodoncia a través de la forma de respiración.



“Si el bebé duerme con la boca abierta, es un respirador bucal y es probable que alrededor de los 4 años necesite una ortopedia para ir corrigiendo el crecimiento de los maxilares y así evitar después la ortodoncia”.



La ortopedia ayuda al crecimiento de los huesos, colabora con el crecimiento correcto del hueso maxilar del chico. En tanto la ortodoncia se usa específicamente para alinear y corregir el diente. Desde recién nacido se pueden obtener diagnósticos acerca del desarrollo bucodental.



En lo que refiere a dientes torcidos, Pucheta agregó que “es probable que esa persona tenga problemas de la columna y problemas esqueletales. También ocurre con los pie planos, puede que tengan relación con la formación dental porque todo está unido a nuestra boca”.



Esos problemas que pueden surgir durante las primeras consultas odontológicas, permiten la derivación a otros especialistas como otorrinolaringólogos y demás, que permiten el tratamiento integral de la salud bucodental.Asimismo, el mayor riesgo que una persona puede afrontar por no consultar es la generación de caries.



“Si hay caries, hay infección local a nivel boca. Constantemente el paciente puede estar tragando pus e infección y si el proceso avanza, va a traer problemas a nivel del hueso maxilar. Por eso es importante en las personas que tienen trasplante de corazón o alguna enfermedad cardíaca, su boca tiene que estar en perfecto estado para que ninguna infección llegue a la sangre”.



Ambas profesionales coincidieron en que el consumo de azúcar afecta la salud dental y puede provocar enfermedades sistémicas y el carbohidrato, sea dulce o salado, genera ácido cariogénico. Desde los 2 años se pueden presentar caries y es importante la atención temprana para prevenir problemas de salud a largo plazo.



De la misma manera, hace falta más conciencia sobre la importancia del cuidado temprano de los dientes de leche y la consulta que se debe realizar cada seis meses.



La educación sobre el cuidado dental debe comenzar desde antes del nacimiento del bebé y ser continuada a lo largo de su vida para prevenir problemas de masticación, pronunciación, postura, columna, pie plano y dientes torcidos.



“También es importante que las embarazadas cuiden su salud dental para evitar transmitir enfermedades a sus bebés”, finalizó Pucheta.

En cifras

50 En el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, odontólogos atienden hasta 50 pacientes por día. Las consultas principales son por caries, dolor y flemones.