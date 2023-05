Pista: Bautismos y el regreso de un grande

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Con un gran marco de público, que fue copando cada especio habilitado del Autódromo de Oberá, se disputaron ayer las finales de la segunda fecha del Misionero de Pista, que tuvo como ganadores primerizos a Mariano Tajada (TCM) y Marcelo Da Cruz (Copa Fiat 1.4).



Además, repitieron victorias Juan Pablo Pastori (TP Clase 3) y Kevin Johnson (Clase 1). Y en una convulsionada final del TC 4000 volvió a la victoria Jorge Báez (Chevrolet).



Diez años después volvió Báez

En el TC4000 Misionero, todo se definió después que terminó la carrera. Javier Kupski (Ford) culminó primero en pista, pero fue excluido luego de que su auto no pasara la revisión técnica. Julio “Bananita” Benítez (Chevrolet), que había terminado segundo, también quedó eliminado por el toque que provocó el abandono de Marcelo Kuchaski (Chevrolet), cuando los dos peleaban por la punta. Parecía que Cristian Grygorszyn heredaba el triunfo, pero su auto tampoco pasó la técnica y también fuera de competencia.



Así, el experimentado Jorge Báez (Chevrolet) obtuvo la victoria, volvió al triunfo después de 10 años -su última victoria fue en la 7 fecha de la temporada 2013, disputada el 8 de septiembre en Oberá- y lo hizo justo el día que homenajearon a Héctor Grygorszyn, su eterno rival en el TC del Nordeste y en el TCM.



El obereño logró 63º su triunfo 63 en su carrera, en lo que fue su prueba 175 dentro del provincial. Pese a que se encuentra disputando su último año como piloto, de la mano del Honig Competición, regresó a la victoria y ahora se vuelve a anotar para pelear el campeonato.



La primera para Tajada y Da Cruz

En el TCM, con 14 pilotos presentes, se largó la final y el campeón Bruno Madelaire (Ford) marcó el camino en gran parte de la final, que fue interrumpida dos veces por el auto de seguridad. En el segundo relanzamiento, el joven Mariano Tajada (Ford) lo sorprendió, pudo pasarlo y ganó por primera vez en el automovilismo misionero, tras dos carreras disputadas. Tajada había ganado su última carrera en la Femad en el 2017 cuando corría en el karting misionero.



Ahora Tajada, con sòlo 17 años se anotó como ganador en el automovilismo misionero. Segundo fue Rubén Ratoski (Chevrolet) y tercero fue Juan Ramón Dos Santos (Ford), completando el 1-3 para el Team Dos Santos Racing.



En la Copa Fiat 1.4, Marcelo Smichowski venía dominando la final en los primeros giros, pero se pasó en un frenaje y cayó en el clasificador. El chaqueño Oscar Antonio Cervera tomó la punta, pero los comisarios lo penalizaron con 10 segundos por mover antes en la largada. Así el posdeño Marcelo Da Cruz heredó la punta seguido de Diego Barchuk, que vino desde atrás.

Marcelo Da Cruz celebró en familia su primera victoria en el calendario.

Oscar Antonio Cervera cruzó primero la meta, pero por el recargo terminó tercero. Así el posadeño Da Cruz, ganó por primera vez luego de 53 carreras en los fititos. Lo escoltó Diego Barchuk, que se escapa en la cima del campeonato y tercero fue el chaqueño Oscar Antonio Cervera.



La familia Cervera celebró el podio como si fuera una victoria, ya que hace unas semanas sufrieron un robo en Tres Isletas, donde viven, y no iban a competir. Sin embargo, los integrantes de la categoría hicieron una colecta, ayudaron para que no falte en esta fecha y el premio sin dudas fue doble.



Ganadores repetidos

En la final del Turismo Pista Clase 3, se volvió a reeditar el duelo entre el obereño Rafael Morgesntern (Renault Clio) y el posadeño Juan Pablo Pastori (Renault Clio). Seguido de cerca por Rudito Bundziak (Renault Clio). El auto de Morgenstern tuvo un problema mecánico y tuvo que abandonar, mientras que el auto de Bundziak tuvo inconvenientes en la bomba de nafta. Pastori tomó la punta y no la soltó más, pero atrás pasó de todo.



Carlitos Okulovich (Toyota Etios), que venía segundo tuvo que ceder ante el ataque de Santiago Viana (Renault Clío). Desde el fondo se vino Juan Pablo Urrutia (Renault Clio) y ante cada sobrepaso levantaba al público que lo alentaba. Sobre el final de la competencia, Urrutia pudo superarlo a Viana y si bien fue a buscar a Pastori, no le alcanzó. Ganó el Mosquita por segunda carrera consecutiva, pero todos los aplausos fueron para Urrutia y tercero terminó Viana.



En el último espectáculo de la tarde, el Turismo Pista Clase 1, tuvo a Juan Pablo Abente (Fiat Uno) como claro dominador, pese al ingreso del auto de seguridad. A dos vueltas del final, el Fiat Uno de Abente se quedó sin embrague y le costaba pasar los cambios.



Eso fue aprovechado por el posadeño Kevin Johnson (Fiat Uno), quien lo pasó en plena recta y se escapó adelante para lograr su segunda victoria consecutiva. El segundo lugar fue para José Luis De Lima (Fiat Uno), que hizo una gran remontada desde el sexto lugar y tercero llegó Abente.

En Oberá, Johnson festejó su segunda victoria con su hija Emma.

La próxima fecha se correrá el 3 y 4 de junio por la tercera fecha en el Autódromo de Posadas.