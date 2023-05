Tras 4 años sin condena, acusada de matar a su pareja quedó libre

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Una mujer acusada de asesinar a su concubino recuperó su libertad luego de permanecer cuatro años sin una sentencia, confirmaron a El Territorio diferentes fuentes de la causa. La familia de la víctima se mostró indignada con la medida y expresaron que sólo fueron notificados cuando se hicieron presentes ante el Tribunal a querer saber qué había ocurrido.



La implicada es Lorena Itatí Ruiz Díaz (44), quien se encontraba detenida desde marzo del 2019, cuando fue acusada de matar a puñaladas a su concubino, identificado como Víctor Hugo Saliva (31). El hecho ocurrió en el barrio La Misionerita de Itaembé Miní, en Posadas, donde vivían.



Según la documentación de la causa, ese mismo mes las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón, determinaron la prisión prventiva. El expediente fue elevado a juicio y luego recayó en el Tribunal Penal Uno, que debe establecer fecha para debate oral y público.



Pasado el tiempo, la imputada solicitó su excarcelación debido a que, según la amparan sus derechos, no puede estar detenida más de tres años sin una condena. Es decir, consideraba que estaba ante un exceso de prisión preventiva.



Este pedido fue analizado por las autoridades del Tribunal, quienes determinaron la liberación por mayoría de Ruiz Díaz, pese a la oposición del fiscal Martín Rau. Los votos positivos fueron de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie y Viviana Cukla, mientras que el magistrado Ángel Dejesus Cardozo votó por rechazar la solicitud.



Con todo esto, finalmente el 28 de febrero recuperó su libertad y espera la llegada del juicio en esa condición.



En diálogo con El Territorio, Nancy Danisa Saliva (33), hermana de Víctor Hugo, expresó que se enteraron de la libertad de la mujer porque empezó a publicar fotografías en las redes sociales hace más o menos un mes. Fueron los amigos de su hermano quienes le avisaron de la novedad.



Sin entender qué había ocurrido, la mujer fue primero a la Comisaría Segunda, donde le confirmaron que la imputada había sido liberada. Luego se dirigió al Juzgado que llevó la causa y finalmente al Tribunal, donde el magistrado Bernie confirmó que se había determinado el cese de prisión.



Consultada por si le dieron una estimación para que finalmente se haga el juicio, Saliva expresó que “se aceleró mediante que nosotros fuimos al Tribunal porque de parte de ellos no hubo ningún aviso. Nos dieron fecha para noviembre aproximadamente”.



Al respecto, una semana después de esta visita a la sede judicial, la familia recibió la notificación formal de que la presunta asesina de Víctor estaba libre.



“Queremos justicia y nos sentimos totalmente desamparados porque es una asesina que está suelta” exclamó la entrevistada. “Si no íbamos al Tribunal nos íbamos a cruzar con ella en la calle, porque ni siquiera es prisión domiciliaria, es un cese de prisión, por lo que puede andar tranquilamente por Posadas”, amplió.



“Lo que pedimos es que se haga justicia y que ella espere el juicio adentro, porque ella es peligrosa para nosotros. Realmente tenemos miedo porque es una persona peligrosa, que asesinó y que en el socioambiental quedó asentado que es una persona conflictiva, con problemas de adicción”, indicó.



Sobre la relación de la pareja, Nancy expresó que en noviembre del 2018 su hermano abandonó la convivencia con Ruiz Díaz y se refugió en su casa. “Se quedó noviembre, diciembre y enero porque ella ya le había pegado. Le cortó todo, le quebró la mano y le lastimó toda la espalda”, puntualizó.



El hombre volvió a la casa por pedido de la acusada hasta que dos meses después ocurrió el desenlace final.



De acuerdo a la información policial recolectada oportunamente por este diario , el crimen fue perpetrado entre las 1 y la 01.30 de la madrugada del sábado 9 de marzo del 2019. Un llamado al Sistema de Emergencias 911 dio cuenta sobre la pelea familiar desarrollada en el interior de una casa de la manzana S del barrio Misionerita.



Los patrulleros de la Comisaría Decimoquinta acudieron al lugar indicado y sobre la calle encontraron tendido en medio de un charco de sangre a Saliva, con el torso desnudo y varias heridas cortantes en su cuerpo. En ese marco de desesperación y pedidos de auxilio, un amigo de la pareja se encontraba presionando las heridas con las manos para frenar la hemorragia.

Víctor Hugo Saliva (31) falleció desangrado a causa del ataque.

Fue este joven -testigo directo de la agresión- el que acusó directamente a Lorena Itatí, que estaba en el sitio junto a su hija Sol. Justamente, la joven salió en defensa de su madre aclarando que estaban en el inmueble festejando su cumpleaños y consumiendo bebidas alcohólicas, cuando la pareja comenzó a discutir.



El cruce de palabras fue subiendo de tono -dijo Sol- hasta que intempestivamente Saliva agredió a la mujer y al conocido de ambos que trató de interceder.



Eso provocó la reacción de la acusada que con el cuchillo que tenía a mano le aplicó varios puntazos, haciendo que el hombre salga corriendo pero en medio de la calle se desplomó, creando el escenario con el que los uniformados se toparon cuando llegaron. Cuando arribó la ambulancia Saliva ya estaba muerto.



La familia desestimó la versión de la adolescente y asegura que esto nunca ocurrió.

Heridas cortantes de arma blanca

El médico policial que examinó al occiso diagnosticó múltiples heridas cortantes penetrantes de arma blanca, y determinó preliminarmente que la causa del deceso fue shock hipovolémico. Es decir, que el hombre falleció desangrado a causa de las heridas.



El bioquímico policial extrajo humor vítreo para saber si estaba alcoholizado y en el sitio realizó el test de alcoholemia a la detenida (arrojando 1,19), al testigo (0,55) y a la hija de ambos, que dio negativo. El magistrado interviniente, Fernando Verón, estuvo entonces presente diligenciando las tareas en la escena.