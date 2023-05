Provincial: Luz y Fuerza y Mitre se acomodaron arriba

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Luz y Fuerza, Mitre y Central Iguazú fueron los grandes ganadores del fin de semana en el torneo Provincial de fútbol de la Federación Misionera (Femifu).



En la zona A, el Naranja de la ciudad de las Cataratas derrotó 3-2 a Brown en un partidazo y logró la clasificación a cuartos de final. Restará saber si lo hace como primero o si queda 2° o 3° y juega una reclasificación.



Por su parte, por el mismo grupo, Defensores y Candelaria igualaron 2-2 y los del Alto Uruguay quedaron como únicos escoltas.



En la zona B, Guacurarí manda tras su triunfo del sábado ante Tuyutí por 1-0.



Ayer Mado Delicia no pasó del 0-0 con Ex Alumnos 453 y por eso el Indio lidera el grupo. Además, Atlético Oberá venció 3-1 a Sporting en la Capital del Monte y las posiciones están muy parejas.



Luz y Fuerza derrotó 2-0 a Atlético Posadas en Iguazú y, gracias a la derrota 1-0 de Nacional de Puerto Piray ante Mandiyú en Garuhapé, comanda las posiciones de la zona C.



En el restante juego del grupo, River de Villa Bonita se hizo fuerte en Apóstoles y le ganó 1-0 a Rosamonte para quedar como escolta.



El otro ganador del fin de semana fue Mitre, que en casa venció 2-0 a Villa Nueva de Iguazú y sigue como cómodo líder de la zona D. Su único escolta, Jardín América, no pasó del 0-0 el sábado ante San Martín en Wanda, mientras que ayer Independiente de Apóstoles le ganó como visitante a River de Santa Rita.