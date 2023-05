Unirse en comunidad para combatir las grietas sociales

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Tras una vuelta triunfal pospandemia el año pasado, la tradicional procesión hacia Fátima volvió a tener lugar ayer por la mañana. Con un sol abrazador que hizo olvidar el frío y siempre mate en mano, los peregrinos partieron a las 6 de la mañana desde la Catedral San José de Posadas para venerar a la Madre de Dios. Según los organizadores, en la procesión hubo alrededor 2500 personas mientras en total durante todo el día se estimó que pasaron más de 10 mil.



Después de horas de caminata, apenas pasadas las 9, el obispo de Posadas Juan Rubén Martínez comenzó la misa central en el centro espiritual que lleva el nombre de esta advocación, en Garupá.



Este año el lema elegido es “Gracias Madre de la Luz por los 125 años de Vida y Misión” y hace referencia a los 125 años de presencia en Tierra Colorada que celebra la congregación del Verbo Divino.



Para honrar el día de Nuestra Señora de Fátima, que fue el sábado, miles de fieles se acercan a este centro religioso por ruta 12 a dejar sus agradecimientos y pedidos.



Pero más que una efeméride que recuerda la primera aparición de la Virgen María a los tres niños pastores, la jornada se torna en un pleno disfrute familiar con rituales ya conocidos en el gran predio, asado, caburé, una feria de artesanías y objetos religiosos y cientos de familias instaladas en el parque a modo de picnic.



En su habitualmente extensa homilía el obispo recordó la importancia de seguir el ejemplo de fe de María.



‘‘María replicaba su fe en la cotidianidad, así nuestra experiencia de fe se debe replicar en nuestra cotidianidad. Practicando la fe hacemos que la fe crezca y se encienda. Hay que vivirlo en nuestro estilo de vida, nuestras opciones. Nuestro tiempo necesita de cristianos que vivan en la cotidianidad de fe’’, alertó.



En esa línea recordó que para ser una verdadera iglesia sinodal, hay que prestarle atención y respeto al otro. “El mundo vive tantas grietas. Todos están en posturas extremas y justamente los cristianos tenemos que dar un testimonio de comunión donde nos sintamos hermanos y hermanas’’, deslizó. Para ello detalló que ‘‘la escucha es una clave. Por eso falta el diálogo porque tenemos que escuchar más, ver las situaciones que tiene nuestra gente, nuestros hermanos en los distintos barrios. Eso es misionar, salir y escuchar a la gente’’, sentenció.



Fieles de todas partes de Posadas llegaron hasta Garupá una vez más para dar testimonio de fe.

Durante el día los fieles se acercaron al centro religioso de Garupá. Foto: Damián Molina

Desde Miguel Lanús, Santa Rosa, Villa Cabello barrios cercanos y otros puntos de Posadas y Garupá principalmente, peregrinos con silletas, bufandas, en familia, con amigos, dijeron presente para hacer escuchar sus súplicas o cumplir promesas.



Y aunque la misa principal cerró a pura música con la banda del Servicio Penitenciario, la fiesta de la Virgen en Fátima continuó durante todo el día con misas, confesiones, ferias y venta de alimentos de todo tipo.



Una fiesta de la comunidad toda. Porque entendiendo las palabras de Martínez, es primordial seguir actuando en comunidad.



‘‘Si queremos aportar en este mundo de guerras y grietas tenemos primero que no ensimismarnos, salir de la individualidad’’, postuló. ‘‘Salirnos para poder encontrarnos con aquellos que no conocen a Dios. Tanto a nivel personal y en nuestras comunidades buscar vivir de una forma que nos sintamos iglesia’’, definió.



Fátima en Jardín América

La capilla de Fátima en Jardín América también recibió a feligreses de distintas formas, a pie, a caballo y en colectivo para honrar a la Virgen María.

La procesión en Jardín América comenzó a las 7. Foto: Esteban González

La concentración comenzó alrededor de las 7 en una emotiva procesión. Pasaron por caminos de tierra roja hasta llegar a la capilla de Fátima ubicada en Colonia Oasis. En ese transitar no faltó el rezo y cánticos de alabanzas.

Feligreses llegaron a caballo a la capilla de Oasis, Jardín América. Foto: Esteban González

Con intenciones, agradecimientos y peticiones, la comunidad jardinense participó de la peregrinación, llevando la imagen de la Virgen de Fátima. Ya en la capilla, tuvo lugar la santa misa a cargo del párroco de la parroquia Exaltación de la Santa Cruz.



Luego de la celebración eucarística hubo lugar para un almuerzo comunitario con asado, ensaladas, platos dulces y juegos para niños. Según alertaron los fieles llegaron atraídos por el amor a María tal como hicieron los tres pastorcitos en Portugal a los que se apareció la Virgen en 1917.



Laura Orosco, a cargo del colectivo que trasladó muchos feligreses, contó sus sensaciones al llegar a la capilla. “Para mí hacer esto significa ofrecer un sacrificio a nuestra Madre para que ella interceda por los pedidos que tengo en el corazón”, relató. Laura asiste hace varios años a la procesión, y según detalló desde la primera ocasión sintió una sensación muy especial con esta efeméride.



Incluso al estar en la coordinación de quienes viajaron en colectivo a Colonia Oasis, sintió que caminaba junto a todos los que partieron a pie. “Siempre suelo ir a la procesión, la primera vez que me animé fue a esta capilla y se siente un conjunto de emociones, está el calor de la fe porque no importa si hace frío o calor, se te eriza la piel al estar entre tanta gente que ama a Nuestra Madre”, explicó.



Nilda Opichani, otra mujer que participó del evento religioso, dijo que para ella significa demostrar a María en la advocación de Nuestra Señora de Fátima su devoción y respeto. Nilda recordó que desde hace mucho tiempo asiste a la procesión y que siempre llega para agradecer por la salud de su familia. “Al ver tanta gente reunida me da alegría, pero a la vez veo la necesidad de que más personas se encomienden a ella”, cerró.