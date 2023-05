Preocupación en Spotify por la aparición de canciones con IA

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Los usos de la Inteligencia Artificial no dejan de sorprender. A medida que pasan los días, los usuarios de internet van perfeccionando los resultados y se vuelve cada vez más difícil identificar lo original de lo hecho inventado.



En ese sentido, la industria de la música enfrenta el difícil desafío de erradicar las canciones en las que se simulan, casi a la perfección, las voces de reconocidos artistas.



En los últimos meses, Spotify recibió en su plataforma incontables canciones hechas por inteligencia artificial (IA) por lo que tuvo que intervenir, esta semana, borrando decenas de miles de ellas en un intento de frenar la avalancha de fraudes.



No obstante, la plataforma de streaming de audio más popular del mundo, sostiene que las eliminaciones no se dieron por el origen artificial de la música, sino por una trampa que las utiliza para cobrar derechos de autor a nombre de cuentas fraudulentas.



Pese a que por el momento la plataforma parece no estar preocupada por distribuir canciones hechas con IA, esta postura podría cambiar tras conocerse el primer caso de venta de novedades musicales supuestamente filtradas antes de su lanzamiento, pero que en realidad eran temas falsos, creados por inteligencia artificial con la voz del cantante y productor Frank Ocean.



La iniciativa fraudulenta, con millonarias ganancias, se produjo en una concurrida comunidad de coleccionistas de música en Discord, según dio a conocer el portal Vice, que revisó mensajes y publicaciones del propio foro.



En comunidades como esta, los estafadores acechan a los fans que esperan ansiosos nuevos lanzamientos de sus ídolos y a los coleccionistas, que a menudo compran de forma privada canciones que pueden haberse filtrado antes de su estreno oficial.



El estafador ha afirmado al portal estadounidense que incluso contrató a un músico para producir las nueve melodías, con las que facturó 13.000 dólares canadienses (aproximadamente 8.800 euros). Es una operación que busca hacer negocio, repitiendo patrones de anteriores experiencias.



El mes pasado una supuesta canción de Drake y The Weeknd, generada con un software llamado SoftVC VITS, se viralizó en las redes hasta que fue borrada por Tiktok, YouTube y Spotify.



Una vez más, la industria de la música enfrenta un duro desafío por evitar millonarios negocios fraudulentos, como lo hizo alguna vez con la venta ilegal de CD y las descargas de canciones en plataformas piratas de internet. No obstante, esta vez el adversario es aún más poderoso, puesto que no es una herramienta para copiar sino que para crear.

Bard, el chatbot Google, ya está disponible en la Argentina

Google anunció que Bard, el chatbot de AI con el que busca competir con ChatGPT, ya está disponible para todos los usuarios. La novedad se comunicó en Google I/O 2023, el evento anual para desarrolladores que realiza la empresa.



Es un chat que se maneja con IA, y está disponible para 180 países. Aunque la herramienta se lanzó durante 2022, era un experimento de acceso limitado con el que contados usuarios podían interactuar. Ahora, millones de usuarios en todo el mundo pueden acceder a él. Uno de los países en los que está disponible es la Argentina y se puede ingresar a través del link bard.google.com.

WhatsApp lanzará una opción para editar mensajes

Hace algunas semanas se dio a conocer la nueva actualización de WhatsApp que ya pueden disfrutar los quienes tengan la versión Beta.



Se trata de la herramienta de editar mensajes enviados, la cual se experimenta en la nueva actualización de WhatsApp Web con la versión 2.2319.9, que se despliega paulatinamente en más usuarios beta con el fin de probar su funcionalidad.



Según refiere el portal especializado WABetainfo, “Esta función está disponible para algunos probadores beta y se implementará para más personas en las próximas semanas”.