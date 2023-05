Prevén tiempo bueno y caluroso en los próximos días

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Luego de un fin de semana con buen tiempo, continuarán los días frescos y soleados en la provincia. Para los próximos días se espera un leve ascenso en la temperatura que llegaría hasta los 27º.



Según adelantaron desde la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad), será una semana otoñal y sin precipitaciones. Las lluvias llegarán el próximo fin de semana, pero hasta fin de mes no se esperan descensos de temperaturas.



En este contexto, según indicó el titular de la Dirección de Alerta Temprana, Daniel Fernández Catá, para la jornada de hoy “se mantendrá una masa de aire frío y seco, apoyado por las altas presiones en distintos niveles de la atmósfera, lo que inhibe el desarrollo de precipitaciones y favorece que continúe el tiempo bueno y el cielo mayormente despejado”.



La temperatura máxima estimada para la jornada será de 26° para Posadas y la mínima sería de 10° en San Pedro con 9° de sensación térmica. No hay probabilidades de lluvias y la posibilidad de neblinas serán bajas.



En tanto, los vientos predominantes del sureste no superarán los 9 kilómetros por hora y las ráfagas podrían alcanzar hasta 15 kilómetros por hora.



“Todo indica que estas condiciones, producto de un bloqueo en la circulación atmosférica, se extenderían hasta el próximo viernes y la dirección del viento en los próximos días, serían predominantes del noreste y norte”, agregó Fernández Catá.



Las temperaturas mínimas y máximas estarán en leve aumento con el pasar de los días, tornándose de frescas a cálidas. Para el final de la semana se espera alcanzar temperaturas de 27° de máxima en la provincia.



“El fin de semana tendríamos inestabilidad con lluvias dispersas, asociadas a una baja presión que se instalará en la región, con aumento de la humedad y los vientos del norte, que se mantendrán activos y seguiremos sin fríos hasta fin de mes”, concluyó el titular del organismo.



Tal como se viene informando, la sequía y la escasez de precipitaciones ocasionadas por La Niña, concluyó hace unas semanas.



Para dimensionar esa información, según los registros pluviométricos de la Opad, en mayo ya cayeron 176,5 milímetros de agua, 38,3 milímetros más de lo esperado para todo el mes.